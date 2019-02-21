Кременчуг уверенно обыграл Ледяных Волков в поединке УХЛ

Кременчужане одержали седьмую победу подряд.

21 февраля в Кременчуге состоялся заключительный матч 38-го тура Украинской хоккейной лиги. Местный клуб "Кременчуг" принимал "Ледяных Волков" из Киева. Хозяева одержали уверенную победу - 5:1, сообщает официальный сайт УХЛ.

Команда Александра Савицкого уверенно начала поединок и ещё в первом периоде забросила две шайбы. Отличились Глеб Кривошапкин и Всеволод Толстушко – 2:0.

Казалось, во втором периоде хозяева смогут развить свой успех, а столичный клуб ожидает очередной погром. Но гости неплохо держались и во второй 20-минутке пропустили только раз. Голом отметился легионер Алексей Красильников.

На старте заключительного периода кременчужане забили четвёртую шайбу усилиями Николая Киселёва. После этого подопечные Николая Сидорова смогли размочить счёт точным ударом Никиты Шабанова. Тем не менее, точку в противостоянии поставил Виктор Тютченко. 5:1 – «Кременчуг» спокойно побеждает и продлевает выигрышную серию до семи поединков.

«Кременчуг» – «Ледяные Волки» 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

Шайбы: 1:0 Кривошапкин (Толстушко, Грицких), 9:40, 2:0 Толстушко (Зайцев), 12:56, 3:0 Красильников (Шиманский, Тютченко), 35:19, 4:0 Киселев (Зайцев, Кривошапкин), 44:31, 4:1 Шабанов 45:37, 5:1 Тютченко, 58:22.