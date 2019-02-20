Украинка Журавок выиграла серебро чемпионата Европы по биатлону

Наша спортсменка пришла к финишу второй в женской индивидуальной гонке.

Украина выиграла первую медаль на чемпионате Европы по биатлону, который сегодня стартовал в Раубичах (Беларусь).

Об этом сообщает официальный сайт IBU.

В женской индивидуальной гонке на дистанции 15 километров украинская биатлонистка Юлия Журавок завоевала серебро. Украинка только один раз промахнулась на огневых рубежах, но много проиграла на трассе. Журавок уступила победительнице гонки Ханне Эберг 32.3 секунды, при этом шведка промахнулась трижды. На третьем месте финишировала белорусская спортсменка Ирина Кривко.

Что касается других украинских спортсменок, то Валя Семеренко завершила гонку на 11-й позиции, Анастасия Меркушина финишировала на 18-м месте, Ольга Абрамова - на 47-м, Вита Семеренко - на 51-м. Еще одна украинка Надежда Белкина не вышла на старт.

Чемпионат Европы по биатлону проходит в Беларуси с 20-го по 24 февраля.