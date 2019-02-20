Украинка Цуренко проиграла Халеп в третьем круге турнира в Дубае

Украинская теннисистка не смогла дожать румынку во второй партии.

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко уступила в матче третьего круга на престижном турнире WTA Premier 5 в Дубае бывшей первой ракетке мира Симоне Халеп из Румынии.

Матч длился менее полутора часов и завершился победой румынской теннисистки - 6:3, 7:5.

Халеп достаточно легко выиграла первую партию. Во втором сете долгое время вела в счете украинка, однако не смогла подать на партию и в итоге полностью провалила концовку матча.

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Отметим, что теннисистки встречались уже вторую неделю подряд. На прошлой неделе Халеп обыграла Цуренко на турнире в Дохе (6:2, 6:3). Всего же за историю личных встреч румынка была сильнее во всех семи поединках с украинкой.

Тем не менее, выход в третий круг Дубая стал успехом для Цуренко. Ранее она ни разу не преодолевала стартовый раунд. Ранее она трижды проигрывала в первом круге.

Сегодня матч третьего круга в Дубае проведет первая ракетка Украины Элина Свитолина. Ее соперницей станет еще одна экс-первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса из Испании.