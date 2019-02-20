Аризона по буллитам обыграла Эдмонтон, Сент-Луис победил Торонто в НХЛ

«Сент-Луис» продлил победную серию до 11 матчей.

Накануне в Национальной хоккейной лиге состоялись очередные матчи регулярного чемпионата. «Тампа-Бэй Лайтнинг» победила «Филадельфию Флайерз» со счётом 5:2. Для «Тампы» эта победа стала седьмой кряду. «Сент-Луис» в овертайме обыграл «Торонто», продлив победную серию до 11 матчей. Об этом сообщает официальный сайт соревнований. «Даллас» – «Нэшвилл» – 3:5 (0:1, 3:2, 0:2) Шайбы: 0:1 Бойл (Йози, Йернкрок) 10:50, 1:1 Спецца (Янмарк, Дикинсон) 23:31, 1:2 Гримальди (Хартман, Эллис) 30:57, 2:2 Линделль (Спецца, Клингберг) 37:29 ГБ, 3:2 Сегин (Хинц, Линделль) 37:55, 3:3 Форсберг (Эллис) 38:16, 3:4 Йоси (Туррис, Эллис) 47:35, 3:5 Йоси 59:29 ПВ. Вратари: Худобин – Ринне «Нью-Джерси» – «Питтсбург» – 3:4 (2:2, 0:2, 1:0) Шайбы: 1:0 Братт (Юханссон, Мюллер) 02:14, 1:1 Астон–Риз (Кросби, Дюмулен) 06:49, 2:1 Юханссон (Мюллер, Братт) 12:12, 2:2 Бьюгстад (Петтерссон, Симон) 18:24 ГБ, 2:3 Раст (Гюнцель) 30:45, 2:4 Руведел (Малкин) 37:29, 3:4 Вуд (Сиверсон, Зейджак) 55:10 Вратари: Кинкейд – Мюррей «Филадельфия» – «Тампа-Бэй» – 2:5 (0:3, 0:0, 2:2) Шайбы: 0:1 Сергачев (Стэмкос, Палат) 02:22, 0:2 Киллорн (Чирелли, Эрни) 05:13, 0:3 Миллер 10:23, 1:3 Линдблом (Кутюрье, Раффль) 41:03, 1:4 Гурд (Миллер, Макдона) 47:42 ГБ, 2:4 Конечны (Кутюрье, Санхайм) 50:51, 2:5 Макдона 59:23 ПВ Вратари: Эллиот – Доминго «Монреаль» – «Коламбус» – 3:2 (2:0, 0:1, 1:1) Шайбы: 1:0 Доми (Райлли) 01:21, 2:0 Байрон (Котканиеми, Уэбер) 17:12, 2:1 Андерсон (Дженнер) 21:05, 2:2 Фолиньо (Андерсон, Дженнер) 49:07, 3:2 Татар (Бенн, Котканиеми) 53:08 Вратари: Прайс – Бобровский «Сент-Луис» – «Торонто» – 3:2 ОТ (2:0, 0:0, 0:2, 1:0) Шайбы: 1:0 Шварц (Бозак, Стин) 10:13, 2:0 Парэйко (Шварц, Бозак) 17:42 ГБ, 2:1 Хайман 46:34, 2:2 Мэттьюс (Зайцев, Капанен) 47:05, 3:2 О'Райлли 60:34 Вратари: Биннингтон – Андерсен «Каролина» – «Рейнджерс» – 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) Шайбы: 1:0 Мартинук (Хэмилтон, Свечников), 29:53, 1:1 Брикли (Хитил, Дианджело), 30:40, 1:2 Наместников (Веси, Бучневич), 46:10 Вратари: Макелинни – Лундквист «Миннесота» – «Анахайм» – 0:4 (0:0, 0:1, 0:3) Шайбы: 0:1 Сильверберг (Шор, Джонс), 24:22, ГБ, 0:2 Перри (Гецлаф), 54:16, 0:3 Кеслер 55:59, 0:4 Линдхольм (Хенрик), 58:51, ПВ Вратари: Дубник – Миллер «Флорида» – «Баффало» – 4:2 (0:0, 0:1, 4:1) Шайбы: 0:1 Айкел (Райнхарт, Скиннер) 25:14 ГБ, 1:1 Юбердо (Ватрано, Барков) 43:07, 2:1 Гаврилюк (Трочек, Дадонов) 43:50, 3:1 Барков (Юбердо, Ватрано) 45:42, 4:1 Юбердо (Барков) 56:45, 4:2 Соботка (Гиргенсонс, Ларссон) 59:52 Вратари: Раймер – Ульмарк «Эдмонтон» – «Аризона» – 2:3 Б (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1) Шайбы: 0:1 Арчибальд (Степан, Чикран) 27:12, 1:1 Ларссон (Драйзайтль, Кассиан) 43:27, 1:2 Хиностроза (Яльмарссон, Кемпе) 50:35, 2:2 Ньюджент–Хопкинс (Драйзайтль, Нурс) 59:49 ГБ, 2:3 Хиностроза 65:00 (ПБ) Вратари: Коскинен – Кемпер

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