Питтсбург одолел Рейнджерс, Анахайм разгромил в третьем периоде Вашингтон в НХЛ

"Детройт" уступил "Филадельфии".

Накануне состоялись поединки регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В очередном матче игрового дня «Питтсбург Пингвинз» дома оказался сильнее «Нью-Йорк Рейнджерс» – 6:5. «Сент-Луис Блюз» победил «Миннесоту» - 4:0. Для «Блюз» эта победа стала 10-й кряду. «Вашингтон Кэпиталз» на выезде уступил «Анахайму» - 2:5. Действующий чемпион «Вашингтон» потерпел второе поражение в трёх встречах и с 71 очком занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Питтсбург – Рейнджерс – 6:5 (1:1, 2:2, 3:2)

Шайбы: 1:0 – 16 Летанг (Кросби), 1:1 – 19 Зукарелло-Асен (Шаттенкирк, Хэйс), 2:1 – 31 Петтерссон (Шульц, Бьюгстэд), 2:2 – 34 Зукарелло-Асен (Крайдер, Зибанежад), 3:2 – 34 Думулин (Петтерссон, Кросби), 3:3 – 37 Строум, 4:3 – 44 Летанг (Генцел, Кросби), 5:3 – 47 Малкин (Астон-Риз, Кессел), 6:3 – 49 Малкин (Кессел, Астон-Риз), 6:4 – 54 Хэйс (Стаал, Деанджело), 6:5 – 59 Зибанежад (Шаттенкирк, Крайдер)

Миннесота – Сент-Луис – 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 5 Тарасенко (Томас, О′Райлли), 0:2 – 19 О′Райлли (Пьетранжело, Тарасенко), 0:3 – 27 Данн (Шенн, Пьетранжело), 0:4 – 32 Шенн (Тарасенко)

Детройт – Филадельфия – 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 15 Линдблум (Кутюрье), 1:1 – 34 Хелм (Нильсен, Крунвалль), 1:2 – 42 Проворов (ван Римсдайк, Вароне), 1:3 – 58 Линдблум (Сэнхайм, Кутюрье)

Нью-Джерси – Баффало – 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 27 Вуд (Зэйджак, Палмиери), 2:0 – 33 Братт (Сиверсон, Палмиери), 2:1 – 39 Райнхарт (Айкел, Богосян), 3:1 – 54 Палмиери (Грин, Зэйджак), 4:1 – 56 Андерсон (Грин)

Флорида – Монреаль – 6:3 (3:2, 1:1, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 3 Барков (Йэндл, Хоффман), 2:0 – 11 Мальгин (Боргстрем, Брассар), 3:0 – 13 Ватрано (Юбердо, Барков), 3:1 – 13 Доми (Татар), 3:2 – 16 Галлахер, 3:3 – 25 Доми (Татар, Райлли), 4:3 – 37 Барков (Йэндл), 5:3 – 49 Барков, 6:3 – 57 Шейэн (Хоффман, Дадонов)

Анахайм – Вашингтон – 5:2 (0:1, 2:1, 3:0)

Шайбы: 0:1 – 4 Овечкин (Врана, Карлсон), 1:1 – 26 Хенрик (Монтур, Мегна), 2:1 – 34 Сильверберг (Линдхольм, Хенрик), 2:2 – 37 Карлсон, 3:2 – 40 Хенрик (Гецлаф, Перри), 4:2 – 43 Перри (Гецлаф, Фаулер), 5:2 – 54 Сильверберг (дель Зотто, Грант)