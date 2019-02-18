Команда Леброна выиграла у команды Янниса в Матче всех звезд НБА
10:08, 18 февраля 2019Другое
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Поединок завершился со сверхрезультативным счетом 178:164.
REUTERS
В Шарлотт (США) состоялся Матч всех звёзд НБА. Команда Леброна Джеймса взяла верх над командой Янниса Адетокунбо со счётом 178:164.
Об этом сообщает официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации.
Самым результативным игроком встречи стал Яннис, оформивший дабл-дабл из 38 очков и 11 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Джоэля Эмбиида (10 баллов и 12 подборов). По 20 очков набрали Пол Джордж и Крис Миддлтон, по 17 – Расселл Уэстбрук и Стивен Карри (4 из 17 из-за дуги).
В составе победителей 31 балл на счету Кевина Дюранта, 20 – у Клэя Томпсона, по 19 – у Кавая Леонарда и Леброна Джеймса.
Самым ценным игроком встречи стал форвард победителей Кевин Дюрант.
Звёздный уик-энд в следующем году состоится в Чикаго.
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