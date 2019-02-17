Днепр в равной борьбе победил Николаев в матче баскетбольной Суперлиги

Игра завершилась со счетом 88:82.

В Днепре завершился матч регулярного чемпионата украинской баскетбольной Суперлиги, в котором местная команда принимала Николаев и победила соперника.

Игра завершилась со счетом 88:82, сообщает официальный сайт соревнований.

Корабелы навязали серьезную борьбу днепрянам, однако последние все же нашли силы на последних секундах дожать и обыграть команду Черния.

Началась игра в СК Шинник с двух очков от гостей, на что днепряне ответили рывком 9:0. Главный тренер корабелов сразу взял тайм-аут уже на второй минуте игры, чтобы не потерять контроль над матчем. На игроков гостей это подействовало и уже после этого команды играли ровно. Завершилась первая четверть при счете 28:20.

Во второй десятиминутке команде Дениса Журавлева удалось развить собственное преимущество до 10 очков, однако после этого николаевцы начали сокращать и немного подтянулись в счете – за минуту до завершения первой половины игры преимущество хозяев составляло лишь 2 балла.

Однако последнее слово в периоде было за днепрянами. Мішула попал эффектные три балла после ведения и установил окончательный счет – 47:42.

Корабелы со старта сразу со старта третьей десятиминутки бросились догонять соперников и уже за полторы минуты игрового времени сократили разницу в счете до минимума, а еще через минуту Зотов собственным дальним вывел гостей вперед в счете. После этого все 7 минут на паркете в Днепре были настоящие баскетбольные качели. Лидер менялся практически с каждой атакой команд7 Победу же в этом чрезвычайно интересном для зрителей и очень нервной для наставников поединке одержали хозяева паркета – 88:82.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

Суперлига Пари-Матч

Днепр, СК Шинник

БК “Днепр” – МБК “Николаев” – 88:82 (28:20, 19:22, 17:22, 24:18)

Дн: Тимофеенко – 20оч, 7пб, 5рп; Мішула, Вільховецкий, Ревзин – по 11 очков.

Мк: Зотов – 17оч; Попов – 16оч, 6рп; Омоера – 11оч, 7пб, 6рп;