Кременчук в очередной раз разгромил Динамо в матче УХЛ

Игра завершилась со счетом 6:1.

В Кременчуге состоялся перенесённый матч в рамках 25-го тура Украинской хоккейной лиги - Пари-матч между местным «Кременчуком» и МХК «Динамо».

Игра завершилась со счетом 6:1, сообщает официальный сайт лиги.

Поединок начался без раскачки. Уже на 5 минуте встречи Владимир Варивода прекрасным броском вывел хозяев вперёд - 1:0. Через минуту нападающий «Кременчука» Николай Киселёв удвоил преимущество своей команды.

Вторая двадцатиминутка началась за тем же сценарием, что и первая. Вадим Хришпенц реализовал большинство и сделал счет на табло - 3:0 в пользу хозяев льда. Но даже в меньшинстве кременчужане выглядели предпочтительнее своего соперника. Алексей Зайцев с передачи Владислава Грицких закинул четвертую шайбу в ворота «Динамо».

Третий период поединка не оставил зрителям никакой интриги. Результативные броски Тимура Гриценко и Ивана Савченко сделали разницу в 6 шайб. Но гол «престижа» харьковчанам всё же закинуть удалось. Капитан «Динамо» Владимир Чердак установил окончательный счёт на табло - 6:1 в пользу кременчугского «Кременчука».

Следующий поединок УХЛ - Пари-Матч состоится во вторник в 18.45. «Белый Барс» на своей арене будет принимать действующего чемпиона страны донецкий «Донбасс».

«Кременчук» – МХК «Динамо» 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)

Шайбы: 1:0 Варивода (Савченко, Ворона), 4:13; 2:0 Киселёв(Зайцев, Кривошапкин), 5:07; 3:0 Хришпенц (Савченко, Ворона), 24:59; 4:0 Зайцев (Грицких), 28:15; 5:0 Гриценко (Варивода, Ворона), 41:06; 6:0 Савченко (Ворона, Хришпенц), 49:11; 6:1 Чердак (Фирсов, Наливайко), 51:56.