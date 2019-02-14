Киев-Баскет одержал боевую победу против Одессы в Суперлиге

Киев-Баскет переиграл дома Одессу в поединке регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч – 76:62.

В Киеве завершился матч баскетбольной Суперлиги Пари-Матч в котором столичный Киев-Баскет разбил Одессу.

Матч завершился со счетом 76:62, сообщает официальный сайт соревнований.

Гости с первых секунд уверенно начали встречу. Результативные стартовые атаки от Хелманіса и Пустозвонова позволили захватить стратегическую стартовое преимущество. И надолго запала одесситов не хватило. Киевляне сбили атакующий настрой соперника. А два подряд трехочковых Крутоуса позволили хозяевам перехватить инициативу и выйти вперед. Больше киевляне не отдавали игрового преимущества и к концу стартовой четверти оторвались вперед на 10 очков.

Хозяева и в дальнейшем больше и эффективнее атаковали. То же во второй 10-минутке разница продолжала постепенно расти. Поэтому после первой половины матча хозяева имели 14 очков запаса. Они почти вдвое превзошли гостей по проценту реализации: 56 против 30.

После перерыва гости показали, что еще далеко не исчерпали свой игровой потенциал этого вечера. Одесситы значительно прибавили в агрессии, что позволило возобновить борьбу с рывка 9:2. Одесситы вдвое сократили 14-очковое отставание. Попытки киевлян остановить одесситов и вернуть себе инициативу были лишь частично успешными. Гости медленно, но и дальше шли вперед. То же перед заключительной четвертью интрига окончательно возродилась. Разница в счете составляла всего 3 балла.

В начале четвертой четверти темп игры невероятно вырос. И это не помешало гостям впервые со стартовой 10-минутки сравнять счет. Киевляне уделили достаточно внимания Пустозвонову, который самостоятельно набрал треть очков гостей, стараясь не подпускать того на удобную для атаки позицию. Наряду с тем Крик с Крутоусом снова максимально включились в борьбу на последних минутах. Усилия хозяев позволили им вернуть лидерство. За 2:40 до конца основного игрового времени Киев-Баскет уже имел 13 очков преимущества. У одесситов уже не оказалось сил на финальный рывок. То же киевляне одержали 14 победу в 22-х поединках регулярного чемпионата.

Крутоус и Крик сделали наибольший очковый вклад в командную победу. Также их усилия были решающими в окончательный перелом в поединке на заключительных минутах. У гостей мощно сыграл Пустозвонов, которому не хватило подобной поддержки от партнеров.

Следующий поединок киевляне сыграют также дома – за два дня против Химика. Одесситы того же дня будут гостить в Черкассах.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

Суперлига Пари-Матч

14 февраля

Киев-Баскет – Одесса– 76:62 (24:14, 22:18, 8:19, 22:11)

Киев-Баскет: Крутоус 16 очков, 2 подбора, 3 передачи; Крик 14о, 6пд, 3пр.

Одесса: Пустозвонов 23о, 4пр.