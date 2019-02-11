Лэнь набрал 16 очков в проигранном матче Атланты против Орландо в НБА

Команда украинского легионера уступила со счетом 108:124.

В ночь на понедельник в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись пять матчей регулярного чемпионата, в одном из которых команда украинского легионера Алексея Лэня Атланта Хоукс проиграла Орландо Мэджик.

Игра завершилась со счетом 108:124, сообщает официальный сайт лиги.

Лэнь стал самым результативным игроком Атланты в проигранном матче против Орландо. Украинец провел на площадке 19 минут и за это время успел набрать 16 очков. Также на счету центрового 2 подбора, 1 ассист и 1 блокшот.

Украинец реализовал 4 из 7 бросков с игры, дважды был точен с трехочковой линии, а также 6 раз попал с линии штрафных бросков.

Впрочем, усилий Лэня не хватило для победы его команде, которая уступила Орландо со счетом 108:124.

НБА. Регулярный чемпионат.

10 февраля.

Даллас – Портленд 102:101 (25:24, 22:33, 31:35, 24:9)

Даллас: Дончич (28 + 9 подборов + 6 передач), Хардуэй (24), Финни-Смит (11),Клебер (9), Брансон (5 + 7 передач) – старт; Пауэлл (13 + 8 подборов), Берк(8), Новицки (3), Харрис (1), Ли (0), Джексон (0), Брокхофф (0).

Портленд: Лиллард (30 + 5 потерь), Нуркич (18 + 10 подборов), Макколлум (14),Харклесс (5), Амину (2) – старт; Лэйман (9), Худ (8), Коллинз (7 + 9 подборов), Сет Карри (4), Тернер (2 + 8 подборов + 7 передач), Ленард (2).

Филадельфия – Лейкерс 143:120 (39:40, 37:27, 33:27, 34:26)

Филадельфия: Эмбиид (37 + 14 подборов), Харрис (22 + 6 передач), Редик (21), Батлер (15),Б. Симмонс (8 + 7 передач) – старт; Макконнелл (13), Марьянович (10),Коркмаз (7), Скотт (7), Дж. Симмонс (3), Эннис (0).

Лейкерс: Кузма (39), Макги (21 + 13 подборов), Ингрэм (19), Джеймс (18 + 10 подборов + 9 передач), Буллок (2) – старт; Мускала (8), Колдуэлл-Поуп (6),Стивенсон (4), Вагнер (3), Рондо (0 + 7 передач), Чендлер (0).

Сакраменто – Финикс 117:104 (33:23, 30:21, 24:28, 30:32)

Сакраменто: Бэгли - 32, Хилд - 18, Фокс - 17, Богданович - 14, Коли-Стайн - 10, Бьелица - 10, Барнс - 9, Феррелл - 7.

Финикс: Букер - 27, Джексон - 18, Эйтон - 16, Холмс - 10, Джонсон - 9, Бриджес - 9, Убре - 7, Окобо - 6, Бендер - 2.

Атланта – Орландо 108:124 (25:26, 23:37, 26:35, 34:26)

Атланта: Лень - 16, Коллинс - 15, Хаертер - 15, Янг - 13, Лин - 12, Спеллмен - 10, Принс - 8, Бэйзмор - 7, Андерсон - 5, Дедмон - 5, Бембри - 2.

Орландо: Вучевич - 19, Росс - 18, Айзек - 17, Фурнье - 17, Огастин - 14, Гордон - 12, Ивунду - 10, Мартин - 6, Берч - 6, Грант - 3, Бриско - 2

Голден Стэйт – Майами 120:118 (24:34, 30:25, 36:23, 30:36)

Голден Стэйт: Дюрэнт - 39, Томпсон - 29, Карри - 25, Казинс - 7, Жеребко - 7, Грин - 5, Луни - 4, Кук - 2, Маккинни - 2.

Майами: Ричардсон - 37, Уэйтерс - 24, Уинслоу - 22, Уайтсайд - 13, Уэйд - 10, Адебайо - 8, Олиник - 2, Джонсон - 2.