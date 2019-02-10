Украинец Лэнь набрал семь очков в проигранном матче Атланты против Шарлотт в НБА

Хоукс уступили со счетом 120:129.

В ночь на воскресенье в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись девять матчей, в одном из которых в Атланте местная "Хоукс" с украинцем Алексеем Лэнем в составе проиграла "Шарлотт Хорнетс".

Матч завершился со счетом 120:129, сообщает официальный сайт лиги.

Лэнь провел на площадке 10 минут и 35 секунд, за которые он заработал 7 очков, совершил 7 подборов и отдал 3 передачи.

НБА. Регулярный чемпионат.

09. февраля.

Юта – Сан-Антонио 125:105 (23:24, 39:24, 24:27, 39:30)

Индиана – Кливленд 105:90 (30:17, 24:25, 20:18, 31:30)

Нью-Йорк – Торонто 99:104 (23:25, 19:21, 27:28, 30:30)

Атланта – Шарлотт 120:129 (31:46, 37:27, 18:33, 34:23)

Бостон – Клипперс 112:123 (43:20, 31:33, 12:28, 26:42)

Мемфис – Новый Орлеан 99:90 (20:28, 21:16, 31:18, 27:28)

Чикаго – Вашингтон 125:134 (32:34, 29:42, 35:30, 29:28)

Хьюстон – Оклахома-Сити 112:117 (28:25, 42:23, 20:42, 22:27)

Милуоки – Орландо 83:103 (19:20, 30:39, 15:20, 19:24)