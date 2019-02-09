Каролина обыграла Рейнджерс и вплотную приблизилась к зоне плей-офф НХЛ

Единственный матч дня в НХЛ завершился со счетом 3:0.

В ночь на субботу в Национальной хоккейной лиге был сыгран один матч, в котором "Каролина" впервые с 2010 года выиграла в Madison Square Garden и на расстояние одного очка приблизилась к зоне плей-офф.

Победу "Харрикейнз" над "Рейнджерс" принесли голы Уоррена Фогеля, Андрея Свечникова и Брока Макгинна, а также шатаут Петра Мразека, сообщает официальный сайт лиги.

"Каролина" на расстояние одного очка приблизилась к зоне плей-офф, одержав шестую победу в восьми матчах и вторую сухую победу за последние три встречи. "Харрикейнз" на один балл отстают от "Коламбуса" и "Питтсбурга", которые делят третье место в Столичном дивизионе и место второй "уайлд-кард".

Важнейшие два очка команде Рода Бриндамора принесли надежная игра Петра Мразека, сделавшего 27 сэйвов и оформившего второй шатаут в сезоне, и гол Уоррена Фогеля на седьмой минуте третьего периода.

"Все в команде знают, какой важный отрезок сезона сейчас идет, - сказал Фогель, отличившийся впервые за восемь матчей. - Так что все друг в друга верят, ложатся под шайбы и делают другие маленькие и простые вещи, не позволяющие сопернику забивать. Мы верим в себя и идем шаг за шагом".

Победа в Madison Square Garden стала для "Харрикейнз" первой с 2010 года. В эти девять лет для них уместились 16 подряд поражений (0-13-3).

"Большая победа, - сказал Мразек. - У нас осталось две игры гостевого турне, надо идти шаг за шагом и посмотреть, что случится. В таких матчах, как сегодня, часто все решает одна ошибка, игра идет до первого гола. Хорошо, что сегодня победителями из матча вышли мы".

"Рейнджерс" потерпели третье поражение в четырех матчах.

"У нас были моменты, особенно во втором периоде, но все свелось к одному использованному ими шансу, который все решил", - сказал Лундквист, сделавший 30 сэйвов.

Лидером "Рейнджерс" с пятью бросками в створ стал Павел Бучневич. У обеих команд было по два шанса в большинстве, но они ими не воспользовались.

"Наше большинство нас подвело, - сказал тренер "Рейнджерс" Дэвид Куинн, чья команда за четыре минуты игры с численным перевесом нанесла один бросок. - Такая игра нас деморализовала, а их вдохновила на третий период".

В последней 20-минутке "Каролина" перебросала соперника 15-7. В воскресенье "Харрикейнз" сыграют в гостях с "Нью-Джерси", а "Рейнджерс" примут "Торонто".

НХЛ. Регулярный чемпионат.

08 февраля.

Рейнджерс – Каролина – 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

Шайбы: 0:1 – 46 Фогеле (Маккегг, Мяэналанен), 0:2 – 58 Свечников (Песке, Макгинн), 0:3 – 59 Макгинн (Песке)