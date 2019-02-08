Химик дома обыграл Одессу в матче баскетбольной Суперлиги

Игра завершилась со счетом 92:78.

В черноморском дерби сегодня сильнейшей оказалась команда из верхней части турнирной таблицы. Хозяева стартовые 32 минуты игрового времени контролировали ход поединка и этого оказалось достаточно для оформления очередной победы.

Матч завершился со счетом 92:78, сообщает официальный сайт соревнований:

Команда Виталия Степановського очень мощно начала матч: Эдвин забил два с прохода, на что один из лидеров Одессы Макс Пустозвонов сумел ответить собственным результативным проходом под кольцо.

Однако, после этого южненцы начали увеличивать собственное преимущество: Павлов, Джонс и Рябчук с регулярно попадали свои броски и увеличивали разницу в рахуку. Закрыл первую четверть эффектным баззером с сиреной Илья Сидоров. 30:11.

Вторую четверть соперники провели в несколько более равной борьбе, однако в концовке десятиминутки все же смогли снова немного отпустить в счете хозяев. Стоит добавить, что по итогам двух стартовых десятихвилинок Химик почти вдвое выигрывал щит – 21:13. Общий же счет – 53:30.

В третьем периоде команды продолжили демонстрировать равную игру, но Химик все же чаще попадал в корзину соперника, что позволило хозяевам быть победителями и в третьей четверти.

В заключительной десятиминутке "химик" традиционно мощно начал с результативной дальней атаки от Войналовича и двух баллов от Джонса. Но после этого уже включились одесситы: 5:22 – именно такой рывок выдала команда Олега Юшкина в последние восемь минут игры. В это время у одесситов получалось все, что они не смогли реализовать в предыдущих атаках: дальние попадания, данки и перехвата. Но даже этого оказалось недостаточно. Разница в счете заработанная Химиком была слишком большой. 92:78 – уверенная победа лидера чемпионата.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

Суперлига Пари-Матч

8 февраля

БК “Химик” – БК “Одесса” – 92:78 (30:11, 23:19, 29:26, 10:22)