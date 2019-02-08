Лэнь набрал 4 очка в проигранном матче Атланты против Торонто в НБА

Атланта Хоукс уступила Торонто Рэпторс со счетом 101:119.

В ночь на пятницу в Национальной баскетбольной ассоциации команда украинца Алексея Лэня Атланта Хоукс уступила Торонто Рэпторс.

Игра завершилась со счетом 101:119, сообщает официальный сайт соревнований.

Атланта выиграла с солидным преимуществом первую четверть - 33:22, но затем проиграла три последующие 12-минутки - 35:38, 17:28 и 16:31.

Украинец Лэнь провел на площадке всего 6 минут 17 секунд и набрал лишь 4 очка.

НБА. Регулярный чемпионат.

07 февраля.

Индиана – Клипперс 116:92 (36:31, 35:22, 27:20, 18:19)

Индиана: Богданович (29 + 7 подборов), Тернер (17 + 6 блок-шотов), Коллисон (14), Янг (14 + 5 перехватов), Эванс (8) – старт; Джозеф (13 + 9 подборов + 6 передач), Сабонис (8 + 7 подборов), Лиф (7), Холидэй (2), Самнер (2), О’Куинн (2).

Клипперс: Харрелл (19 + 6 потерь), Галлинари (12), Беверли (9), Гилджес-Александер (8 + 6 передач + 5 потерь), Торнвелл (5 + 5 перехватов) – старт; Уильямс (10), Мотли (10 + 7 подборов), Уоллес (9), Робинсон (7 + 5 перехватов), Дельгадо (3).

Орландо – Миннесота 122:112 (32:31, 39:27, 31:27, 20:27)

Орландо: Вучевич (21 + 10 подборов), Гордон (19), Фурнье (18), Айзек (9), Огастин (6 + 6 передач) – старт; Росс (32), Бриско (7), Айванду (6), Берч (4 + 7 подборов).

Миннесота: Таунс (27 + 11 подборов), Уиггинс (23 + 9 подборов), Окоги (13), Гибсон (10), Бэйлесс (0) – старт; Шарич (17 + 8 подборов), Кэнан (13 + 6 передач), Дженг (6), Денг (3), Уильямс (0), Бэйтс-Диоп (0), Толливер (0).

Атланта – Торонто 101:119 (33:22, 35:38, 17:28, 16:31)

Атланта: Янг (19), Принс (19), Коллинз (12 + 12 подборов), Дедмон (10), Хертер (5) – старт; Картер (9), Бембри (7), Бэйзмор (6), Адамс (5), Лин (4), Лень (4), Спеллмен (1), Андерсон (0).

Торонто: Сиакам (33 + 14 подборов), Ванвлит (30 + 6 передач), Лаури (13 + 8 подборов + 13 передач), Грин (12), Ибака (12) – старт; Пауэлл (11), Ануноби (6 + 8 подборов), Лойд (2), Маккоу (0).

Оклахома-Сити – Мемфис 117:95 (27:32, 24:21, 32:19, 34:23)

Оклахома-Сити: Джордж (27), Грант (20), Уэстбрук (15 + 13 подборов + 15 передач), Адамс (11), Фергюсон (10) – старт; Шредер (16), Надер (7), Паттерсон (5), Ноэл (4), Диалло (2), Бертон (0), Грэнтем (0).

Мемфис: Джексон (27 + 7 подборов + 5 потерь), Конли (15 + 7 передач), Рэбб (15 + 9 подборов), Холидэй (6), Уошберн (2) – старт; Кабокло (16), Ватанабе (10), Картер (4 + 6 передач).

Бостон – Лейкерс 128:129 (30:24, 36:33, 27:42, 35:30)

Бостон: Ирвинг (24 + 7 подборов + 8 передач), Тейтум (22 + 10 подборов), Хорфорд (12 + 7 подборов), Смарт (6), М-с Моррис (3) – старт; Тайс (20), Розир (19 + 6 передач), Браун (18), Хэйворд (4).

Лейкерс: Джеймс (28 + 12 подборов + 12 передач), Кузма (25), Рондо (17 + 7 подборов + 10 передач), Макги (17 + 8 подборов), Ингрэм (11 + 7 передач) – старт; Колдуэлл-Поуп (17), Стивенсон (14), Харт (0), Чендлер (0).

Портленд – Сан-Антонио 127:118 (31:34, 39:23, 26:33, 31:28)

Портленд: Макколлум (30 + 9 подборов), Лиллард (24 + 9 передач + 5 перехватов), Нуркич (22 + 6 передач), Амину (11 + 8 подборов), Харклесс (2) – старт; Худ (14), Лэйман (13), Тернер (6), Ленард (5), Саймонс (0), Трент (0), Сет Карри (0), Коллинз (0).

Сан-Антонио: Дерозан (35 + 6 передач + 5 потерь), Гэй (25), Олдридж (17 + 10 подборов), Форбс (11), Бертанс (2) – старт; Белинелли (8), Пелтль (8), Миллс (7 + 8 передач), Каннингем (3), Юбэнкс (2), Пондекстер (0), Мету (0).