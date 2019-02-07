Киев-Баскет в эффектном матче одолел Черкасские Мавпы в баскетбольной Суперлиге

Киев-Баскет контролировал ход игры на протяжении 40 минут матча и одержал закономерную победу - 96:87, выиграв сезонную серию у чемпионов Украины (3:1).

Черкасские Мавпы сегодня принимали на домашней площадке Киев-Баскет в рамках регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч.

Игра завершилась уверенной победой гастой со счетом 87:96, сообщает официальный сайт соревнований.

Первую половину матча команды посвятили атаке, немного забыв о защите. Уже до большого перерыва соперники на двоих набрали 97 очков, но лучше первую половину провели гости, в составе которых уже за две четверти в актив 16 очков записал Крутоус. Также киевляне достаточно активно загружали краску, где жители позволяли им чувствовать себя довольно верно.

Отличный процент реализации дальних - 6/12 и результативная игра в трехсекундной позволила команде Евгения Мурзина набрать за первую половину 55 очков и выиграть половину «+13». Обезьянам, чтобы вернуться в игру, надо было решать проблемы в защите.

Но вместо камбека от Мавп болельщики увидели очередной рывок Киев-Баскета, который полностью контролировал ход игры после большого перерыва. Хозяева ничего не могли попасть, начали допускать большего количества потерь и перед заключительной четвертью имели уже 20 очков дефицита.

Четвертую четверть хозяева начали с рывка 7:0 с эмоциональным данком Ткаченко на десерт, после которого Евгений Мурзин вынужден был взять тайм-аут. После минуты гостям удалось остановить последнюю в этом матче попытку черкасс на камбэк благодаря удачной игре в нападении от Крика и Латковича. Янг в одиночку тянул хозяев, но даже очень эффективная игра американца в нападении не позволила Обезьянам вернуть интригу.

Киев-Баскет контролировал ход игры на протяжении 40 минут матча и одержал закономерную победу - 96:87, выиграв сезонную серию у чемпионов Украины (3:1).

У гостей лучшими стали Моррис Крик, в активе которого 22 очка, 5 передач, 4 перехвата и 4 подбора (РЕ +27) и Милош Латкович, который к 14 очкам добавил 9 передач, 6 перехватов и 5 подборов (РЭ +24). У Обезьян отметим результативную игру Брендана Янга, который набрал 35 очков, реализовав 15 из 18 бросков с игры (РЕ +35).

Суперлига Пари-Матч

Черкассы, ПС Строитель

Черкасские Мавпы - Киев-Баскет 87:96 (23:33, 19:22, 13:20, 32:21)