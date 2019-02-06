Сборная Украины узнала своего соперника в Кубке Дэвиса

В сентябре 2019 года Украины встретится с Венгрией.

Осенью 2019 года подопечные Андрея Медведева будут бороться за выход в квалификацию Финала Кубка Дэвиса-2020 против сборной Венгрии (принимающая сторона - венгры).

Об этом сообщает официальный сайт Федерации тенниса Украины (ФТУ).

Счет личных встреч 2:0 в пользу украинцев. Последний поединок команд состоялся еще в 2005 году.

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Матчи в Первой группе (зоны Европа/Африка, Америка, Азия/Океания) пройдут 13-14 / 14-15 сентября.

12 победителей этого этапа получат путевки в квалификационный этап Кубка Дэвиса-2020 в феврале.

12 проигравших сборных в Первой Группе будут выступать на зональных соревнованиях в следующем сезоне.