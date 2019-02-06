Лейкерс обменял украинца Михайлюка в Детройт

За Лейкерс украинец успел сыграть 38 матчей.

Лос-Анджелес Лейкерс обменял украинца Святослава Михайлюка в Детройт на легкого форварда Реджи Буллока.

Помимо Михайлюка Пистонс также получат драфт-пик второго раунда, сообщает iSport.ua со ссылкой на ESPN.

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Нынешний сезон для украинца является дебютным в НБА. На его счету 38 матчей, в которых он в набирал 3,2 очка за 10 минут в среднем.

Сегодня ночью Свят принял участие в матче Лейкерс против Индианы Пэйсерс и за 12 минут на площадке сумел набрать 5 очков.

Детройт занимает 9-е место в Восточной конференции, тогда как Лейкерс десятый на Западе.