НБА: Лень помог Атланте переиграть Вашингтон в результативном матче
10:28, 05 февраля 2019Другое
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Команда украинца смогла обыграть соперника на выезде - 137:129.
Лень провел на паркете 13 минут / nba.com/hawks
Центровой Алексей Лень сыграл за Атланту в матче регулярного чемпионата НБА против Вашингтон Уизардс.
Команда украинца смогла обыграть соперника на выезде - 137:129, сообщает iSport.ua.
Лень провел на паркете 13 минут 42 секунды, за которые он набрал 2 очка, совершил 3 подбора и сделал 1 ассист.
Коэффициент его полезности составил +9.
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Также ознакомьтесь с результатами других матчей НБА.
Детройт – Денвер 129:103 (34:36, 34:19, 29:28, 32:20)
Бруклин – Милуоки 94:113 (17:23, 25:28, 22:36, 30:26)
Новый Орлеан – Индиана 107:109 (20:25, 30:28, 24:30, 33:26)
Финикс – Хьюстон 110:118 (28:32, 29:31, 23:31, 30:24)
Сакраменто – Сан-Антонио 127:112 (37:25, 26:34, 35:27, 29:26)
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