НБА: Лень помог Атланте переиграть Вашингтон в результативном матче

Команда украинца смогла обыграть соперника на выезде - 137:129.

Центровой Алексей Лень сыграл за Атланту в матче регулярного чемпионата НБА против Вашингтон Уизардс.

Команда украинца смогла обыграть соперника на выезде - 137:129, сообщает iSport.ua.

Лень провел на паркете 13 минут 42 секунды, за которые он набрал 2 очка, совершил 3 подбора и сделал 1 ассист.

Коэффициент его полезности составил +9.

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Также ознакомьтесь с результатами других матчей НБА.

Детройт – Денвер 129:103 (34:36, 34:19, 29:28, 32:20)

Бруклин – Милуоки 94:113 (17:23, 25:28, 22:36, 30:26)

Новый Орлеан – Индиана 107:109 (20:25, 30:28, 24:30, 33:26)

Финикс – Хьюстон 110:118 (28:32, 29:31, 23:31, 30:24)

Сакраменто – Сан-Антонио 127:112 (37:25, 26:34, 35:27, 29:26)