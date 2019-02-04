Хочу попасть в топ-20 рейтинга WTA - Ястремская

Теннисистка хочет набраться опыта на крупных турнирах в этом году.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, выигравшая накануне турнир в Тайланде, рассказала о своих планах на 2019-год.

"Уже с юных лет я пробивала по мячу очень мощно, у меня сильные руки. Это мой стиль игры. Если кому-то нравится агрессивная игра, то он и дальше будет придерживаться ее", - сказала Ястремская. Об этом пишет iSport.ua.

Она уверена, что все зависит от стиля игрока.

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"Я для себя решила, что хочу попасть в топ-20 мирового рейтинга. Также я поставила себе цель показать свой лучший теннис на турнирах Большого Шлема. Я хочу получить опыт на мэйджорах, на крупных турнирах. В следующем году я поставлю себе цель выиграть один из турниров ТБШ", - заявила украинка.

Отметим, что сейчас Ястремская занимает 34-е место в рейтинге WTA.

Ранее сообщалось, что благодаря победе в Тайланде Даяна побила рекорд Элины Свитолиной, став самой молодой украинкой, когда-либо входившей в топ-40 мировой классификации.