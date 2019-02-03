Днепр в драматической битве обыграл Черкасские Мавпы в баскетбольной Суперлиге

Днепряне одержали победу в овертайме.

В Днепре состоялся поединок очередного тура украинской баскетбольной Суперлиги, в котором встретились действующий обладатель Кубка страны - "Днепр" и действующий чемпион "Черкасские Мавпы".

Днепряне одержали победу в овертайме со счетом 92:87, информирует официальный сайт ФБУ.

Хозяева считались номинальными фаворитами этого поединка. И уже в начале встречи развитие событий заставило усомниться в реалистичности таких прогнозов. В начале встречи хозяева забивали лишь пятую часть бросков с игры. Гости более чем в три раза превосходили хозяев по этим ключевым показателям. Таким образом при равной игре под щитами "Мавпы" все же вышли вперед на 8 очков после первой 10-минутки. Наиболее настойчивыми у гостей в это время были Кольченко и Бояркин.

За вторую четверть до большого перерыва хозяева в итоге отыграли лишь два очка. Был момент, когда эффектный перехват Мишулы с последующим не менее эффектным трехочковым, казалось, добавят "Днепру" дополнительного эмоционального настроя. И до игрового перелома дело не дошло.

Гости оставили за собой почти двукратное превосходство в реализации. Лучшим у них за первую половину стал Кольченко с 14-ю очками. У "Днепра" по 7 очков набрали Тимофеенко, Мишула и Глебов.

Возобновилась игра с обнадеживающего для местных болельщиков трехочкового Тимофеенко. Впрочем чего-то более существенного фаны так и не дождались. Гости и дальше точнее завершали атаки и уже скоро разница выросла до 10 очков. Максимум, что удалось днепрянам, вдвое сокращать отставание. Однако к заключительной четверти разница почти не изменилась – 7 очков.

С началом заключительной четверти показалось, что у хозяев уже не осталось сил на заключительный рывок. После отрезка 8:0 в пользу "Мавп" разница в счете выросла до 19 очков. И баскетбол – слишком непредсказуемая игра, что демонстрировалось уже множество раз. Произошло спортивное чудо и в этот раз. Хозяева же поймали кураж. Рывок 21:0 вывел "Днепр" в лидеры за какую-то минуту до конца игрового времени. Счет сравнял Мишула точным трехочковым. Зато у гостей Кольченко, Янг, Бояркин раз за разом ошибались в достаточно стандартных ситуациях. Гости много фолили, чем ловко пользовались днепряне, реализуя более 80% штрафных. К чести гостей, они до последнего не опускали рук. За 31 секунду до конца основного игрового времени Янг дальним попаданием восстановил равновесие – 83:83. Мишула завершал последнюю атаку – мимо. Затем игра перешла в овертайм.

В начале дополнительного времени соперники обменялись результативными атаками. Дальше же у чемпионов сбился прицел и "Днепр" таки довел поединок до победы.

Таким образом, "Днепр" поднялся на вторую строчку турнирной таблицы. "Черкасские Мавпы" остались восьмыми.

"Днепр" следующий поединок проведет 6 февраля в Харькове. "Черкасские Мавпы" на следующий день сыграют дома против "Киев-Баскета".

Днепр – Черкасские Мавпы – 92:87 ОТ (14:22, 18:16, 21:22, 30:23, 9:4)