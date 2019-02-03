Торонто обыграл Питтсбург, Виннипег разгромил Анахайм в НХЛ

Состоялись матчи регулярного турнира.

Накануне прошли очередные поединки регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Филадельфия" в драматичном матче дома обыграла "Эдмонтон" - 5:4 - благодаря голу в овертайме. "Нью-Джерси" также в дополнительное время сломил сопротивление "Монреаля", а "Сан-Хосе" дожал "Аризону". Лидер Восточной конференции "Тампа-Бэй" выиграла на выезде у "Рейнджерс". "Виннипег" разгромил "Анахайм" - 9:3. Филадельфия – Эдмонтон – 5:4 ОТ (1:2, 1:1, 2:1, 1:0) Шайбы: 1:0 – 3 Кутюрье (Жиру, Ворачек), 1:1 – 8 Рэтти (Лучич), 1:2 – 17 Макдэвид (Хайра, Кэссиан), 1:3 – 28 Ларссон (Макдэвид, Грэвел), 2:3 – 36 Жиру (Ворачек, Гостисбеер), 2:4 – 44 Кэссиан (), 3:4 – 44 Конекны (Кутюрье, Линдблум), 4:4 – 51 Симмондс (Ворачек, Жиру), 5:4 – 62 Патрик (Сэнхайм, ван Римсдайк). Монреаль – Нью-Джерси – 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1) Шайбы: 1:0 – 5 Котканиеми (Джорди Бенн, Лехконен), 1:1 – 19 Бутчер (Палмиери, Юханссон), 2:1 – 36 Дано (Доми, Петри), 2:2 – 51 Хишир (Руни), 2:3 – 61 Хишир (Мюллер). Виннипег – Анахайм – 9:3 (6:0, 2:2, 1:1) Шайбы: 1:0 – 2 Копп (Эплетон), 2:0 – 5 Рословик (Труба, Хеллибак), 3:0 – 12 Уилер (Моррисси, Коннор), 4:0 – 15 Литтл (Куликов), 5:0 – 16 Рословик (Лайне, Перро), 6:0 – 17 Лемье (Копп), 6:1 – 21 Ричи (Фаулер), 6:2 – 33 Спронг (Хольцер, Ричи), 7:2 – 34 Майерс (Чьяро, Эплетон), 8:2 – 39 Рословик (Труба, Литтл), 9:2 – 40 Литтл (Рословик, Чьяро), 9:3 – 52 Шор (дель Зотто, Сильверберг). Торонто – Питтсбург – 3:2 (1:2, 2:0, 0:0) Шайбы: 0:1 – 10 Кросби (Летанг), 0:2 – 13 Блюгерс (Мяяття, Уилсон), 1:2 – 17 Мэттьюс (Гардинер, Дермотт), 2:2 – 29 Дермотт (Марло, Гардинер), 3:2 – 36 Хайман (Марнер, Райлли). Оттава – Детройт – 0:2 (0:2, 0:0, 0:0) Шайбы: 0:1 – 12 ДеКайзер (Дженсен, Ванек), 0:2 – 12 Хелм (Гленденинг, Фрик). Флорида – Вегас – 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) Шайбы: 1:0 – 1 Барков (), 1:1 – 8 Пачиоретти (Штястны), 2:1 – 46 Хоффман (Брассар), 3:1 – 58 Ватрано (Экблад, Барков). Айлендерс – Лос-Анджелес – 4:2 (1:1, 0:0, 3:1) Шайбы: 1:0 – 6 Сизикас (Бойчак, Мартин), 1:1 – 8 Копитар (Браун, Иафалло), 1:2 – 53 Ковальчук (Копитар, Браун), 2:2 – 53 Барзэл (Бэйли, Пулок), 3:2 – 57 Дэл Колл (Комаров, Пулок), 4:2 – 58 Нелсон (Клаттербак, Пулок). Коламбус – Сент-Луис – 2:4 (0:2, 0:0, 2:2) Шайбы: 0:1 – 8 О′Райлли (Тарасенко, Пьетранжело), 0:2 – 19 Гуннарссон (Тарасенко, Шенн), 1:2 – 46 Бьоркстранн (Панарин), 1:3 – 46 Тарасенко (Шенн, О′Райлли), 2:3 – 57 Дюбуа (Эткинсон, Панарин), 2:4 – 59 Сундквист (Шенн). Рейнджерс – Тампа-Бэй – 2:3 (0:1, 1:2, 1:0) Шайбы: 0:1 – 6 Гурде (Макдона, Жозеф), 0:2 – 24 Чернак (Пакетт, Кэллахан), 0:3 – 28 Стэмкос (Кучеров, Хедман), 1:3 – 36 Зукарелло-Асен (Крайдер, Зибанежад), 2:3 – 46 Хэйс (Лундквист, Зибанежад). Нэшвилл – Даллас – 1:3 (1:1, 0:0, 0:2) Шайбы: 1:0 – 9 Йернкрук (Сиссонс, Хартман), 1:1 – 11 Сегин (Радулов, Линделль), 1:2 – 55 Комо (Факса, Янмарк-Нюлен), 1:3 – 56 Янмарк-Нюлен (Линделль, Факса). Миннесота – Чикаго – 3:4 ОТ (1:0, 0:2, 2:1, 0:1) Шайбы: 1:0 – 8 Цукер (Сутер, Гранлунд), 1:1 – 27 Дебринкат (Строум, Кагун), 1:2 – 34 Густафссон (Строум, Кагун), 2:2 – 48 Койву (Сперджен, Паризе), 2:3 – 55 Тэйвс (Дебринкат, Кэйн), 3:3 – 56 Раск (Фолиньо, Гринуэй), 3:4 – 61 Густафссон (Тэйвс, Дебринкат). Колорадо – Ванкувер – 1:5 (0:2, 1:2, 0:1) Шайбы: 0:1 – 1 Виртанен (Саттер, Руссель), 0:2 – 6 Босер (Петтерссон), 0:3 – 27 Руссель (Виртанен, Хорват), 1:3 – 31 Калверт (Ньето, Задоров), 1:4 – 35 Мотте (Стечер), 1:5 – 53 Голдобин (Хаттон, Ливо) Сан-Хосе – Аризона – 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0) Шайбы: 0:1 – 29 Гарланд (), 1:1 – 32 Лабанк (Бернс, Торнтон), 2:1 – 32 Павелски (Кутюр, Майер), 2:2 – 47 Арчибальд (Крауз, Кемпе), 3:2 – 63 Бернс (Гертл).

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