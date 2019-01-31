Одесса впервые в сезоне победила Запорожье в баскетбольной Суперлиге

Матч завершился со счетом 95:88.

Баскетбольный клуб Одесса сегодня принимал Запорожье в рамках домашнего матча регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч.

Старт матча остался за гостями, но еще в первой четверти одесситы сумели выровнять игру и даже выйти в лидеры, сообщает официальный сайт соревнований.

Команда Олега Юшкина завладела преимуществом на щитах и лучше атаковала с игры, в том числе по 11 очков еще в первой половине набрали Беликов и Хелманіс.

Рывок хозяев, который начался на старте второй четверти команде Валерия Плеханова удалось потушить под ее занавес. Перед большим перерывом запорожцы оставили от преимущества соперника, которая достигала 11 очков, лишь 1 балл.

Главной проблемой гостей во второй половине стал быстрый фол-трабл Прессли, который получил 4-й персональный еще на старте третьей четверти и пошел отдыхать до заключительной десятиминутки. Без американского бігмена на площадке одесситы чувствовали себя гораздо свободнее в краске, чем раз за разом пользовались.

На заключительный 10-минутный отрезок игры команды вышли при “+6” для хозяев, которые очень быстро превратились в 10 очков преимущества. тем не менее результативная игра американцев, в частности Хилла, который провел свой самый результативный матч сезона, позволила гостям нивелировать отставание за 3,5 минуты до финальной сирены.

Но последнее слово было за одесситами: чрезвычайно важный трехочковый Пустозвонова и меткие штрафные Хелманіса и Вітолса вновь вывели хозяев на 6-очковую дистанцию и в этот раз они свое преимущество уже не отпустили.

Запорожцы боролись до последнего, но впервые в сезоне проиграли в Одессе, уступив со счетом 88:95.

В составе гостей мощный матч матч провел Киндал Хилл, который набрал 30 очков (5/9 двухочковым, 6/7 трехочковых, 2/4 штрафных), сделал 5 подборов, 2 перехвата и 2 блок-шота (РЕ +31), а у хозяев стоит отметить Арнолдса Хелманиса, который к 24 очкам добавил 8 подборов (РЭ +24).

Одесса свой следующий матч сыграет 2 февраля в Южном против Николаева, а Запорожье в этот же день также в Южном будет играть против местного Химика.

Суперлига Пари-Матч

УСК Одесса, Одесса

Одесса – Запорожье 95:88 (22:21, 27:27, 27:22, 19:18)

Одесса: Вітолса 3 + 4 передачи - 4 потери, Щепкин 18 + 8 передач, Беликов 16 + 10 подборов + 2 блок-шота - 4 потери, Новиков 4, Хелманіс 24 + 8 подборов - старт; Шеляковс 9 + 8 подборов, Пустозвонов 8, Балабан 7 Ткачук 4, Скрипец 2

Запорожье: Холтон 14 + 6 передач, Кондраков 2, Мироненко 5, Хилл 30 + 5 подборов + 2 блок-шота, Пресли 11 + 3 блок-шота - старт; Трент 19 + 4 передачи + 7 перехватов, Шевченко 6, Овдеєнко 1