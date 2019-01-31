Атланта украинца Леня проиграла Сакраменто, Миннесота победила Мемфис в НБА

Состоялись матчи регулярного турнира.

Накануне состоялись очередные поединки регулярного чемпионата НБА.

Центровой "Атланты" Алексей Лень принял участие в матче своей команды против "Сакраменто". Проведя на площадке 18 минут, украинец заработал 13 очков и выполнил три подбора. Этого, однако, не хватило для победы его команды - "Атланта" уступила с разницей в 22 очка. Следующий матч "Хоукс" сыграет 2 февраля против "Юты". На сегодняшний день "Атланта" занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Нью-Йорк Никс» – «Даллас Маверикс» 90:114 (20:24, 27:31, 23:35, 20:24)

«Нью-Йорк Никс»: Нокс (17), Берк (16), Хардуэй-младший (6), Томас (5), Вонле (2) - старт; Хезонья (13), Робинсон (4 + 7 подборов + 4 блок-шотов), Кантер (5), Аллен (6), Трир (11), Дотсон (5)

«Даллас Маверикс»: Барнс (19), Мэттьюз (17), Дончич (16 + 8 подборов), Смит-мл. (13 + 10 подборов + 15 передач - 5 потерь), Джордан (6 + 9 подборов) - старт; Новицки (14), Пауэлл (7), Клебер (4), Финни-Смит (9), Межри (0), Харрис (6), Брансон (3), Брокхофф (0)

«Майами Хит» – «Чикаго Буллз» 89:105 (21:31, 27:19, 20:28, 21:27)

«Майами Хит»: Уинслоу (14), Эллингтон (13), Ричардсон (12), Уайтсайд (8 + 9 подборов), Джонсон (2) - старт; Олиник (6 + 9 подборов), Адебайо (13 + 7 подборов), Уэйтерс (6), Джонсон (15)

«Чикаго Буллз»: Селден (20 + 8 передач), Маркканен (14 + 13 подборов), Данн (14 + 8 передач), Лопес (13), Арчидьяконо (9) - старт; Портис (26), Паркер (0), Харрисон (4), Сэмпсон (5), Блэйкени (0)

«Бостон Селтикс» – «Шарлотт Хорнетс» 126:94 (35:28, 28:31, 35:16, 28:19)

«Бостон Селтикс»: Тейтум (20), Розир (17 + 10 передач), Моррис (15 + 7 подборов), Хорфорд (14 + 7 подборов), Смарт (3 + 7 передач) - старт; Ябуселе (2), Оджолей (7), Тайс (5 + 7 подборов), Хэйворд (12), Бэйнс (2), Уанамейкер (5), Браун (24 + 10 подборов)

«Шарлотт Хорнетс»: Уокер (21), Батюм (13), Уильямс (10), Лэмб (6), Бийомбо (2) - старт; Камински (3), Кидд-Гилкрист (6), Бриджес (2), Эрнангомес (2), Чеоли (2), Грэм (6), Бэйкон (5), Монк (16)

«Миннесота Тимбервулзв» – «Мемфис Гриззлиз» 99:97 OT (24:16, 20:28, 27:25, 22:24, 6:4)

«Миннесота Тимбервулзв»: Бэйлесс (19 + 7 подборов + 12 передач), Таунс (16 + 10 подборов), Уиггинс (12), Гибсон (10 + 4 перехватов), Окоги (5) - старт; Шарич (8), Толливер (10), Кэнан (3), Денг (6), Дженг (10)

«Мемфис Гриззлиз»: Конли (26 + 8 передач), Газоль (19 + 7 подборов), Андерсон (14 + 7 подборов), Джексон (9 + 6 фолов - 5 потерь), Холидэй (0) - старт; Грин (0), Рэбб (10 + 10 подборов), Уошберн (0), Кабокло (7 + 4 блок-шотов), Ноа (6), Картер (1), Мак (5)

«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Денвер Наггетс» 99:105 (26:29, 30:24, 19:33, 24:19)

«Нью-Орлеан Пеликанс»: Холидэй (22), Миллер (15), Окафор (14 + 8 подборов), Джексон (9), Хилл (2) - старт; Диалло (6), Фрэйзер (4 + 8 подборов + 8 передач), Кларк (6), Уильямс (21 + 8 подборов)

«Денвер Наггетс»: Йокич (20 + 13 подборов + 10 передач), Моррис (20 + 7 подборов + 7 передач), Миллсэп (13 + 8 подборов), Харрис (9), Бартон (8) - старт; Лайлс (4), Эрнангомес (0), Пламли (9), Крэйг (0), Гудвин (0), Бизли (22)

«Вашингтон Уизардз» – «Индиана Пэйсерс» 107:89 (35:25, 24:20, 23:24, 25:20)

«Вашингтон Уизардз»: Бил (25), Ариза (12), Брайант (6), Саторански (3), Портер (3) - старт; Браун мл. (0), Деккер (8 + 9 подборов), Грин (23), Маинми (2), Пэйтон-мл. (0), Рэндл (13), МакРэй (12)

«Индиана Пэйсерс»: Янг (13 + 7 подборов - 5 потерь), Богданович (12), Тернер (9), Самнер (7), Коллисон (3) - старт; Сабонис (10 + 8 подборов), Лиф (12), МакДермотт (12), О'Куинн (0), Холидэй (10), Джозеф (1), Рид (0)

«Сакраменто Кингз» – «Атланта Хоукс» 135:113 (32:31, 35:22, 38:27, 30:33)

«Сакраменто Кингз»: Хилд (18), Бьелица (12 + 8 подборов), Фокс (9 + 7 передач), Коули-Стайн (9), Шамперт (7) - старт; Бэгли (17 + 12 подборов), Лабиссьер (0), Джайлс (20 + 7 подборов), Джексон (6), Куфос (6), Мэйсон (4), Феррелл (11), Богданович (16 + 7 передач)

«Атланта Хоукс»: Янг (23 + 8 передач - 5 потерь), Коллинс (14 + 7 подборов), Бембри (11), Хуэртер (11), Дедмон (5 + 9 подборов) - старт; Спеллман (3), Картер (0), Принс (11), Лень (17:57 = 13 очков (5/6 двухочковых, 1/4 трехочковых), 3 подбора (1 в нападении), 2 потери, 4 фола, «+/-» -11), Лин (11), Хэмилтон (0), Бэйзмор (9), Андерсон (2)

«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Юта Джаз» 132:105 (45:27, 29:31, 35:22, 23:25)

«Портленд Трэйл Блэйзерс»: Лиллард (36), Макколлум (30), Леонард (16), Коллинс (12), Лейман (11), Карри (8), Харклесс (6), Тернер (5), Болдуин (4), Амину (2), Суониган (2), Стаускас, Нуркич

«Юта Джаз»: Митчелл (22), Гобер (15), Инглс (14), Рубио (12), Фэйворс (12), Аллен (10), Краудер (6), Юдо (4), О'Нил (3), Корвер (3), Ньянг (2), Кавано (2), Митру-Лонг