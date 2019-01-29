Украинец Лень набрал 19 очков в победном матче Атланты против Клипперс в НБА

"Голден Стэйт" на выезде обыграл "Индиану".

Накануне состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. О их результатах сообщает официальный сайт турнира.

Центровой "Атланты" украинец Алексей Лень порадовал результативной игрой в матче с "Клипперс". Украинец провел на паркете больше 20 минут. За это время он успел набрать 19 очков, сделать 9 подборов и отдать 3 передачи. За игру центровой выполнил 12 бросков, удачными из которых оказались 7. Еще 5 очков он набрал выполняя штрафные. Также в активе Леня 1 перехват и 1 блок-шот. Сама игра завершилась победой "Атланты" - 123:118.

«Индиана» – «Голден Стэйт» 100:132 (22:40, 26:29, 31:32, 21:31)

«Индиана»: Тернер (16), Богданович (15), Коллисон (13 + 8 передач), Янг (11 + 7 подборов), Самнер (2) - старт; Сабонис (6), Лиф (8), Джонсон (0), МакДермотт (6), О'Куинн (2), Холидэй (12), Джозеф (6), Рид (3)

«Голден Стэйт»: Карри (26), Казинс (22), Томпсон (16), Дюрэнт (16 + 7 передач), Белл (8) - старт; Дерриксон (5), МакКинни (0), Луни (15), Ливингстон (4), Кук (7), Игудала (6 + 8 передач), Ли (7)

«Шарлотт» – «Нью-Йорк» 101:92 (30:24, 24:29, 17:18, 30:21)

«Шарлотт»: Лэмб (15 + 9 подборов), Уокер (14), Уильямс (7 + 7 подборов), Бийомбо (6), Батюм (6 + 4 блокшотов) - старт; Бриджес (11 + 8 подборов), Кидд-Гилкрист (2 + 6 фолов), Эрнангомес (11 + 11 подборов), Паркер (15), Монк (14)

«Нью-Йорк»: Нокс (19), Хардуэй-младший (17 + 10 подборов), Берк (9), Вонле (5 + 12 подборов), Томас (5) - старт; Хезонья (9), Робинсон (10), (8), Трир (7), Дотсон (3)

«Бостон» – Бруклин 112:104 (32:26, 28:24, 29:38, 23:16)

«Бостон»: Смарт (21 + 7 передач + 5 перехватов), Моррис (15 + 8 подборов), Розир (14 + 7 подборов + 7 передач), Хорфорд (14 + 11 подборов + 6 блокшотов), Тейтум (6) - старт; Оджолей (0), Хэйворд (2), Бэйнс (16), Уанамейкер (3), Браун (21)

«Бруклин»: Расселл (25 - 5 потерь), Холлис-Джефферсон (14 + 9 подборов), Аллен (6 + 10 подборов), Куруч (5), Харрис (5) - старт; Дэвис (8 + 11 подборов), Крик (6), Кэрролл (12), Напьер (20), Пинсон (3)

«Мемфис» – «Денвер» 92:95 (30:16, 30:25, 17:19, 15:35)

«Мемфис»: Газоль (28 + 9 подборов - 7 потерь), Конли (23 + 11 передач), Холидэй (9), Андерсон (9), Джексон (8 + 7 подборов + 6 фолов) - старт; Рэбб (0), Кабокло (5), Ноа (7 + 7 подборов), Мак (3)

«Денвер»: Йокич (24 + 4 перехватов), Бартон (20), Харрис (11), Крэйг (5), Миллсэп (4) - старт; Пламли (4 + 7 подборов), Лайлс (0), Эрнангомес (0), Моррис (9), Бизли (18)

«Клипперс» – «Атланта» 118:123 (25:32, 36:31, 22:31, 35:29)

«Клипперс»: Харрис (30 + 8 подборов + 7 передач), Брэдли (12), Шай (11), Беверли (10 + 10 подборов), Гортат (10) - старт; Скотт (3), Харрелл (18), Уоллес (0), Торнуэлл (0), Робинсон (3), Уильямс (21 + 9 передач - 5 потерь)

«Атланта»: Янг (26 + 8 передач), Коллинс (22), Дедмон (13 + 10 подборов), Бембри (6), Хуэртер (5) - старт; Спеллман (5), Картер (5), Принс (9), Лень (19 + 9 подборов), Лин (13)