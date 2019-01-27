Джокович разгромил Надаля в финале Australian Open

Матч продлился чуть более двух часов и завершился победой серба в трех партиях.

В Мельбурне завершился финальный матч Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском одиночном разряде, в котором Новак Джокович из Сербии легко одолел испанца Рафаэля Надаля.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:2, 6:3, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч длился 2 часа и 3 минуты.

Сербский теннисист с самого начала игры уверенно захватил инициативу. Первые две партии он выиграл с огромным преимуществом, отдав сопернику лишь пять геймов. И только в третьей партии Надаль сумел создать проблемы оппоненту. Дважды в геймах на подаче Новака возникала ситуация, когда Рафа был близок к брейку.

Тем не менее, матч завершился уверенной победой Джоковича.

Таким образом, Новак Джокович в седьмой раз выиграл Открытый чемпионат Австралии и в 15-й раз - турнир серии "Большого лема", в которую также входят Открытый чемпионаты Франции и США, а также самый знаменитый в мире Уимблодонский теннисный турнир.