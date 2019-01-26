Донбасс разгромил Ледяных Волков, Днепр обыграл Белый Барс в УХЛ

Лидеры чемпионата одержали очередные победы.

Сегодня состоялись два поединка Украинской хоккейной лиги. Лидер первенства "Днепр" обыграл в гостях "Белый Барс", а "Донбасс" дома не оставил шансов "Ледяным Волкам".

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

"Донбасс" не испытал никаких проблем в матче с киевлянами. Уже в первом периоде дончане дважды отправляли шайбу в сетку ворот гостей. Во второй двадцатиминутке Тигран Манукян, который проводил дебютный матч в УХЛ, довел счет до разгромного. В последнем периоде "Донбасс" забросил еще две шайбы.

Победа "Днепру", напротив, далась с трудом. Херсонцам за весь матч удалось трижды реализовать большинство, что и принесло клубу победу в Белой Церкви со счетом 4:2.

"Днепр" набрал 79 очков и остался на 1-м месте в турнирной таблице УХЛ, "Донбасс" отстает от лидера на 3 пункта.

Донбасс — Ледяные Волки 5:0 (2:0; 1:0; 2:0)

Шайбы: 1:0 Захаров (Луговой, Пуголовкин — больш.), 12:18. 2:0 Смирнов (Разумов, Манукян), 17:28. 3:0 Манукян (Разумов, Смирнов), 23:38. 4:0 Луговой (Карпенко), 54:53. 5:0 Коренчук (Захаров), 56:21.

Белый Барс – Днепр 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Шайбы: 0:1 Ромащенко (Афанасьев, Золотухин — больш.), 06:29. 0:2 Бондаренко (Декало — больш.), 21:36. 1:2 Бородай (Панченко), 27:33. 1:3 Матвиенко (Сирченко, Золотухин), 32:04. 1:4 Бондаренко (Коваленко, Белоусов — больш.), 41:24. 2:4 Ядловский (Логач, Панченко — больш.), 58:55.