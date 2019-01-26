Хьюстон обыграл Торонто, Кливленд уступил Майами в НБА

Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата.

Состоялись очередные поединки регулярного первенства НБА. "Хьюстон" одержал трудную победу дома над "Торонто" - 121:119. Лидер "Рокетс" Джеймс Харден набрал 35 очков и стал самым результативным игроком встречи. Также "Мемфис" уступил "Сакраменто", а "Вашингтон" на выезде одолел "Орландо". Об этом сообщает официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации.

«Орландо Мэджик» - «Вашингтон Уизардс» 91:95 (21-24, 17-26, 31-25, 22-20)

«Орландо Мэджик»: Вучевич (28 + 9 подборов), Гордон (22 + 11 подборов), Айзек (8 + 8 подборов), Огастин(5), Фурнье (2) - старт; Симмонс (0), Бамба (6 + 9 подборов), Грант (4), Росс (16)

«Вашингтон Уизардс»: Бил (27 + 7 передач), Грин (24), Брайант (11), Саторански (9 + 8 передач), Ариза (6 + 7 подборов) - старт; Портер (10), Деккер (2), Маинми (6), Рэндл (0)

«Кливленд Кавальерс» - «Майами Хит» 94:100 (23-27, 30-21, 17-32, 24-20)

«Кливленд Кавальерс»: Осман (29), Беркс (13 + 7 подборов), Секстон (13), Жижич (11 + 9 подборов), Худ (10) - старт; Нэнс-младший (6), Адел (2), Блоссомгейм (0), Деллаведова (4), Кларксон (6)

«Майами Хит»: Уинслоу (27 + 7 подборов), Уайтсайд (14 + 13 подборов), Ричардсон (10), Джонсон (9), Джонсон (5) - старт; Олиник (0), Джонс мл. (14 + 10 подборов), Макгрудер (0), Адебайо (8 + 8 подборов), Уэйд (13)

«Бруклин Нетс» - «Нью-Йорк Никс» 109:99 (30-37, 30-23, 27-22, 22-17)

«Бруклин Нетс»: Расселл (12), Харрис (10 + 7 подборов), Куруч (8), Грэм (5), Аллен (2) - старт; Дэвис (17 + 16 подборов), Холлис-Джефферсон (10 + 7 подборов), Кэрролл (7), Напьер (18), Пинсон (19 + 8 подборов)

«Нью-Йорк Никс»: Вонле (22 + 13 подборов), Хардуэй-младший (10), Нокс (7), Томас (6), Нтиликина (4 + 6 фолов) - старт; Робинсон (6 + 4 блокшотов), Берк (25), Трир (13), Ли (3), Дотсон (3)

«Мемфис Гриззлис» - «Сакраменто Кингз» 96:99 (23-24, 19-24, 29-29, 25-22)

«Мемфис Гриззлис»: Конли (16 + 9 передач), Джексон (11), Газоль (11 + 10 подборов), Холидэй (3), Темпл (2) - старт; Грин (14), Кабокло (0), Каспи (18 + 4 перехватов), Ноа (7 + 7 подборов), Мак (8), Картер (6)

«Сакраменто Кингз»: Хилд (26 + 7 подборов), Фокс (22 - 7 потерь), Бьелица (17 + 11 подборов + 6 фолов), Коули-Стайн (11 + 5 перехватов), Шамперт (1) - старт; Бэгли (14 + 9 подборов), Джайлс (0), Джексон (0), Феррелл (3), Богданович (5)

«Хьюстон Рокетс» - «Торонто Рапторс» 121:119 (33-20, 37-41, 26-28, 25-30)

«Хьюстон Рокетс» : Харден (35 + 7 передач), Гордон (24), Фарид (21 + 14 подборов), Такер (18 + 4 перехватов), Риверс (13) - старт; Эннис (5 + 8 подборов), Нене (2), Грин (3)

«Торонто Рапторс»: Леонард (32 + 7 подборов - 6 потерь), Сиакам (22 + 12 подборов), Грин (22), Ибака (12 + 14 подборов + 6 фолов), Лоури (9 + 11 передач) - старт; Ануноби (2), Майлз (0), Пауэлл (10), Монро (2), ВанВлит (8), Маккоу (0)

«Чикаго Буллз» - «Лос-Анджелес Клипперс» 101:106 (20-27, 36-25, 26-28, 19-26)

«Чикаго Буллз»: ЛаВин (29), Портис (18 + 14 подборов), Маркканен (13 + 9 подборов), Хатчисон (12 + 12 подборов), Данн (9 + 10 передач + 4 перехватов) - старт; Паркер (15), Лопес (0), Арчидьяконо (3), Харрисон (0), Селден (2)

«Лос-Анджелес Клипперс»: Харрис (29 + 8 подборов - 5 потерь), Брэдли (11), Шай (6), Гортат (4 + 8 подборов), Беверли (2) - старт; Харрелл (11), Мотли (4 + 7 подборов), Робинсон (8), Уильямс (31 + 10 подборов + 10 передач)

«Милуоки Бакс» - «Шарлотт Хорнетс» 108:99 (22-27, 30-27, 24-33, 32-12)

«Милуоки Бакс»: Адетокумбо (34 + 14 подборов), Брогдон (19), Бледсоу (18), Миддлтон (15), Лопес (8) - старт; Уилсон (0), Ильясова (0), Хилл (0), Браун (9), Коннотон (0), Снелл (5)

«Шарлотт Хорнетс»: Батюм (19), Лэмб (16), Уильямс (13 + 8 подборов), Уокер (10 + 8 подборов), Бийомбо (6 + 7 подборов) - старт; Бриджес (4), Кидд-Гилкрист (16 + 7 подборов), Эрнангомес (7), Грэм (8), Монк(0)

«Даллас Маверикс» - «Детройт Пистонс» 106:101 (23-28, 39-26, 26-31, 18-16)

«Даллас Маверикс»: Дончич (32 + 8 подборов + 8 передач), Смит-мл. (19), Джордан (13 + 11 подборов), Барнс(9), Мэттьюз (0) - старт; Новицки (0), Пауэлл (9), Клебер (12 + 4 блокшотов), Финни-Смит (9 + 7 подборов), Харрис (3)

«Детройт Пистонс»: Гриффин (35 + 7 подборов - 6 потерь), Драммонд (23 + 15 подборов), Джексон (12 + 9 передач), Буллок (9), Браун (7) - старт; Джонсон (2), Пачулия (5), Кальдерон (0), Гэллоуэй (5), Томас (0), Кеннард (3)

«Юта Джазз» - «Миннесота Тимбервулвз» 106:102 (31-24, 21-21, 38-24, 16-33)

«Юта Джазз» : Митчелл (24 + 7 подборов + 11 передач), Гобер (18 + 16 подборов + 4 блокшотов), Фэйворс(13), Инглс (12), Рубио (6) - старт; Краудер (9), Ньянг (3), О'Нил (5), Корвер (16)

«Миннесота Тимбервулвз»: Таунс (33 + 10 подборов), Уиггинс (21 + 11 подборов - 5 потерь), Бэйлесс (11 + 8 подборов), Гибсон (8), Окоги (7) - старт; Шарич (0), Толливер (6), Денг (6), Дженг (8), Террел (0), Уильямс (2)

«Денвер Наггетс» - «Финикс Санз» 132:95 (37-32, 33-23, 28-26, 34-14,)

«Денвер Наггетс»: Миллсэп (20 + 9 подборов), Пламли (16 + 7 подборов), Бартон (14), Мюррэй (13), Харрис(10) - старт; Эрнангомес (2 + 10 подборов), Вандербилт (1), Лайлс (12), Лайдон (0), Крэйг (8), Моррис (17), Бизли (19)

«Финикс Санз»: Букер (35), Джексон (17), Бендер (14), Окобо (7), Бриджес (4) - старт; Эйси (0 + 10 подборов), Убре (13), Кроуфорд (0), Дэниелс (5)