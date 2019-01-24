Украинец Лень сделал дабл-дабл за Атланту и помог обыграть Чикаго в НБА

"Хьюстон" вырвал победу у "Никс" благодаря 61 очку Хардена.

В ночь на четверг состоялись очередные матчи регулярного первенства НБА.

О их результатах сообщает официальный сайт соревнований.

Центровой "Атланты" Алексей Лень провел 22 минуты в матче с "Чикаго Буллз" и успел оформить свой седьмой дабл-дабл в текущем сезоне. На счету 25-летнего баскетболиста 14 набранных очков, 10 подборов, 1 ассист, 2 перехвата, 1 фол и 1 потеря. Лень реализовал 4 из 10 бросков с игры, также 6 из 7 штрафных, закончив поединок с коэффициентом полезности -7.

"Хьюстон" на выезде вырвал победу у "Нью-Йорк Никс" - 114:110. Главной звездой встречи стал защитник победителей Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл из 61 очка и 15 подборов.

«Индиана» – «Торонто» 110:106 (24:16, 35:31, 25:28, 26:31)

«Индиана»: Янг (23 + 15 подборов), Коллисон (17 + 8 передач), Богданович (16), Тернер (13 + 10 подборов + 4 блокшотов), Оладипо (4) - старт; Сабонис (12), МакДермотт (7), О'Куинн (0), Джозеф (7), Эванс (11)

«Торонто»: Ибака (23 + 11 подборов), Лоури (20 + 7 передач + 6 фолов - 5 потерь), Сиакам (16 + 9 подборов), ВанВлит (14), Грин (10) - старт; Майлз (6), Пауэлл (12), Монро (1), Райт (4), Маккоу (0)

«Нью-Йорк» – «Хьюстон» 110:114 (31:28, 32:30, 15:30, 32:26)

«Нью-Йорк»: Хардуэй-младший (21), Мудиай (14 - 7 потерь), Нокс (12 + 8 подборов), Вонле (10 + 10 подборов), Томас (2) - старт; Робинсон (12 + 4 блокшотов + 6 фолов), Нтиликина (0), Трир (31 + 10 подборов), Дотсон (8)

«Хьюстон»: Харден (61 + 15 подборов + 5 перехватов - 5 потерь), Гордон (20), Фарид (11 + 8 подборов), Риверс (4), Такер (3 + 9 подборов) - старт; Кларк (0), Эннис (8), Грин (7)

«Майами» – «Клипперс» 99:111 (31:27, 23:27, 18:23, 27:34)

«Майами»: Уайтсайд (22 + 16 подборов), Ричардсон (17), Джонсон (15), Уинслоу (11), Джонсон (3) - старт; Джонс мл. (1), Адебайо (8 + 7 подборов), Уэйтерс (9), Уэйд (13)

«Клипперс»: Харрис (31 + 7 подборов), Брэдли (12), Шай (10), Гортат (10 + 8 подборов), Беверли (4) - старт; Харрелл (16), Мотли (7), Торнуэлл (0), Робинсон (8), Уильямс (13)

«Бруклин» – «Орландо» 114:110 (26:25, 30:31, 33:30, 25:24)

«Бруклин»: Расселл (25 + 7 подборов + 10 передач), Харрис (13), Куруч (13), Аллен (6 + 11 подборов), Грэм (5) - старт; Дэвис (0), Холлис-Джефферсон (2), Кэрролл (19), Напьер (2), Динуидди (29)

«Орландо»: Вучевич (21 + 14 подборов + 4 блокшотов), Огастин (19), Айзек (16), Гордон (10), Фурнье (9) - старт; Симмонс (13), Бамба (7), Бриско (0), Грант (6), Росс (9)

«Бостон» – «Кливленд» 125:103 (27:30, 38:20, 27:30, 33:23)

«Бостон»: Розир (26 + 8 подборов), Тейтум (17), Моррис (11), Смарт (9), Бэйнс (2 + 8 подборов) - старт; Ябуселе (2), Оджолей (0), Тайс (2), Хэйворд (18), Уильямс (4), Уанамейкер (11), Браун (23)

«Кливленд»: Осман (25 + 8 подборов), Жижич (19 + 8 подборов - 5 потерь), Секстон (16), Беркс (10 + 9 подборов), Худ (3) - старт; Фрай (2), Адел (0), Блоссомгейм (5), Пэйн (2), Деллаведова (7), Кларксон (14)

«Новый Орлеан» – «Детройт» 94:98 (28:31, 19:26, 23:22, 24:19)

«Новый Орлеан»: Холидэй (29 + 7 передач), Окафор (17 + 10 подборов + 6 блокшотов - 5 потерь), Рэндл (13 + 13 подборов), Мур (5), Пэйтон (2) - старт; Миротич (11 + 7 подборов), Миллер (9), Хилл (0), Джексон (8), Фрэйзер (0)

«Детройт»: Гриффин (37 + 9 подборов + 7 передач), Джексон (17), Пачулия (8 + 10 подборов), Буллок (5), Браун (4) - старт; Луэр (11), Джонсон (0), Кальдерон (3), Гэллоуэй (8), Кеннард (5)

«Мемфис» – «Шарлотт» 107:118 (22:23, 32:35, 22:28, 31:32)

«Мемфис»: Конли (31), Газоль (22 + 17 подборов + 10 передач), Джексон (15), Холидэй (10), Темпл (5) - старт; Грин (14 + 6 фолов), Рэбб (0), Каспи (4), Картер (2), Мак (4)

«Шарлотт»: Уокер (22 + 7 передач + 4 перехватов), Батюм (18), Лэмб (17), Уильямс (11), Бийомбо (9 + 10 подборов + 6 фолов) - старт; Бриджес (2), Кидд-Гилкрист (5), Эрнангомес (8 + 9 подборов), Паркер (17), Монк (9)

«Чикаго» – «Атланта» 101:121 (25:42, 35:24, 23:32, 18:23)

«Чикаго»: ЛаВин (23), Маркканен (22), Данн (16), Хатчисон (6 + 7 подборов), Лопес (5) - старт; Портис (9 + 7 подборов), Фелисио (0), Арчидьяконо (0), Харрисон (7), Блэйкени (2), Селден (11)

«Атланта»: Коллинс (35 + 8 подборов), Принс (15), Дедмон (14 + 7 подборов), Янг (5 + 7 подборов + 12 передач), Бембри (2) - старт; Спеллман (8), Лень (14 + 10 подборов), Лин (15), Дорси (0), Хэмилтон (6), Андерсон (7)

«Филадельфия» – «Сан-Антонио» 122:120 (34:35, 33:29, 29:32, 26:24)

«Филадельфия»: Эмбиид (33 + 19 подборов), Симмонс (21 + 10 подборов + 15 передач), Редик (19), Брюэр (9), Чендлер (6) - старт; Болден (7), Мускала (3), Шемет (14), МакКоннелл (10 + 8 передач)

«Сан-Антонио»: ДеРозан (26 + 9 подборов - 6 потерь), Гэй (17), Уайт (15), Форбс (14), Олдридж (13) - старт; Каннингем (0), Пелтль (2), Миллс (17), Белинелли (16)

«Юта» – «Денвер» 114:108 (30:24, 35:34, 23:22, 26:28)

«Юта»: Митчелл (35), Рубио (17), Гобер (15 + 11 подборов), Инглс (14 + 8 передач), Фэйворс (0) - старт; Краудер (15), Ньянг (0), О'Нил (5), Юдо (4), Корвер (9), Аллен (0)

«Денвер»: Йокич (28 + 21 подборов), Харрис (16), Мюррэй (9), Крэйг (7 + 8 подборов + 4 блокшотов), Миллсэп (2) - старт; Эрнангомес (0), Лайлс (12), Пламли (2), Моррис (10), Бизли (0), Бартон (22 + 9 подборов)