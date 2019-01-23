Пидгрушная первой из украинок выйдет на старт спринта КМ в Антхольце
22:52, 23 января 2019Другое
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Всего в спринтерской гонке примут участие пять украинских спортсменок.
Елена Пидгрушная выйдет на старт спринтерской гонки этапа КМ / replyua.net
Определился стартовый лист женской спринтерской гонки этапа Кубка мира в итальянском Антхольце.
Гонка состоится завтра, 24 января, и станет первой в рамках соревнований в Италии, сообщает официальный сайт соревнований.
В составе сборной Украины Елена Пидгрушная выйдет на трассу под 9-м номером, Вита Семеренко начнет гонку 37-й, Валентина Семеренко — 38-й, Анастасия Меркушина — 77-й, а Юлия Журавок — 91-й.
Итальянка Доротея Вирер, которая возглавляет рейтинг Кубка мира среди женщин, стартует под 8-м номером.
Этап Кубка мира в Антхольце пройдет с 24 по 27 января.
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