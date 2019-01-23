цей матеріал доступний українською

Пидгрушная первой из украинок выйдет на старт спринта КМ в Антхольце

22:52, 23 января 2019
Другое
35 0
Елена Пидгрушная выйдет на старт спринтерской гонки этапа КМ / replyua.net

Гонка состоится завтра, 24 января, и станет первой в рамках соревнований в Италии, сообщает официальный сайт соревнований.

В составе сборной Украины Елена Пидгрушная выйдет на трассу под 9-м номером, Вита Семеренко начнет гонку 37-й, Валентина Семеренко — 38-й, Анастасия Меркушина — 77-й, а Юлия Журавок — 91-й.

Итальянка Доротея Вирер, которая возглавляет рейтинг Кубка мира среди женщин, стартует под 8-м номером.

Этап Кубка мира в Антхольце пройдет с 24 по 27 января.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #сборная Украины#биатлон#Кубок мира