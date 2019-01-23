«Белый Барс» без проблем разобрался с «Ледяными Волками» в матче УХЛ

Игра закончилась со счетом 8:3.

В Белой Церкви состоялся первый матч 32-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги - Пари-Матч, в котором «Белый Барс» принимал «Ледяных Волков».

Игра завершилась со счетом 8:3, сообщает официальній сайт лиги.

Уже на 8-й минуте встречи киевская команда реализовала численное преимущество и вышла вперёд. Однако спустя 3 минуты Владислав Куцевич убежал в отрыв от защитников и забросил шайбу в меньшинстве, а незадолго до конца периода «Белый Барс» и вовсе вышел вперёд – отличился Денис Бородай.

В середине второго периода «Ледяные Волки» выдали провальный отрезок длиной в пару минут, и за это время "барсы" отметились трижды в чужих воротах. По шайбе забросили Ярослав Панченко, Назар Ружников и Максим Ромахин.

В оставшееся до конца встречи время команды обменялись острыми выпадами. Дубль оформил новичок «Ледяных Волков» Павел Борисов, на что белоцерковцы ответили точными бросками Даниила Печерских, Владислава Куцевича и Богдана Арабова.

8:3, спокойная победа «Белого Барса» оторваться от идущего в турнирной таблице пятым МХК «Динамо» уже на 15 очков, и почти гарантировать себе четвёртую строчку по итогам первого этапа чемпионата.

Напомним, что центральный матч тура состоится завтра, 23 января: «Кременчук» встретится с «Днепром» на домашней арене. Начало встречи в 18:30.

«Белый Барс» - «Ледяные Волки» 8:3 (2:1; 4:1; 2:1)

Шайбы: 0:1 Давиденко (Овчинников, Шабанов - больш.), 07:02. 1:1 Куцевич - меньш., 10:52. 2:1 Бородай (Васильев, Ружников), 16:47. 3:1 Панченко (Бородай, Кучер), 27:40. 4:1 Ружников (Ядловский, Бородай), 28:47. 5:1 Ромахин (Ядловский, Дурдыев), 29:49. 5:2 Борисов (Шабанов), 32:07. 6:2 Печерских (Кучер), 38:43. 6:3 Борисов (Панков, Дуюн), 52:10. 7:3 Куцевич (Качан, Лесников), 54:13. 8:3 Арабов (Логач), 54:37.