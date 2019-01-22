Тренер Нешвилла Лавиолетт одержал 600-ю победу в НХЛ

Нешвилл обыграл Колорадо со счетом 4:1.

В ночь на вторник в Национальной хоккейной лиге Питер Лавиолетт стал 20-м тренером в НХЛ и вторым американцем, достигнувшим рубежа в 600 побед.

За 17 сезонов в "Айлендерс", "Каролине", "Филадельфии" и "Нэшвилле" показатели тренера составили 600-399-114 при 25 ничьих, сообщает официальный сайт лиги.

Чуть ранее, 10 января на эту же отметку вышел тренер "Коламбуса" Джон Торторелла.

"Знаете, сегодняшняя победа очень важна сама по себе, - сказал Лавиолетт. - Юбилеи приходят и уходят, но сегодня было важно победить после нескольких сложных игр".

"Предаторз" (29-18-4) проиграли две предыдущие встречи, но исправились благодаря голам Ника Бонино, Виктора Арвидссона, Романа Йоси и Райана Эллиса, а также надежной игре Пекки Ринне, сделавшего 35 сэйвов.

Единственный гол "Колорадо" (22-19-8), который потерпел 11-е поражение в 14 матчах, забил Александр Керфут, а Семен Варламов сделал 23 сэйва. Таким образом, матч завершился со счетом 4:1.

"У меня нет проблем с тем, как мы сегодня играли, - сказал тренер "Эвеланш" Джаред Беднар. - Мы совершили несколько ошибок, они их использовали. Они тоже много ошибались, но мы с этим ничего не сделали. На мой взгляд, разница была в Ринне".

Первое звено "Эвеланш" в составе Рантанена, Маккиннона и Ландескога получило совокупный показатель полезности минус-6. С 73 очками Рантанен делит второе место в споре бомбардиров с Джонни Годро из "Калгари", на пять баллов отставая от Никиты Кучерова из "Тампы".

"Нэшвилл" не смог реализовать ни одного из трех шансов в большинстве и продлил серию без реализованного большинства до семи матчей (23 попытки).

НХЛ. Регулярный чемпионат.

21 января.

Лос-Анджелес - Сент-Луис 4:3 (1:2, 2:0, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 10 Макикерн (Барбашев, Данн), 0:2 – 18 Сундквист (Пьетранжело, Барбашев), 1:2 – 19 Тоффоли (Лайпсик), 2:2 – 27 Даути (Картер, Копитар), 3:2 – 38 Копитар (Маззин, Браун), 3:3 – 46 О′Райлли (Пьетранжело, Тарасенко), 4:3 – 49 ЛаДуэ (Тоффоли, Лайпсик)

Вегас - Миннесота 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 3 Так (Миллер, Маршессо), 1:1 – 29 Фолиньо (Силер, Эрикссон Эк), 1:2 – 30 Э.Стаал (Сутер, Гринуэй), 2:2 – 32 Пачиоретти (Миллер, Штястны), 2:3 – 54 Койл (Э.Стаал, Сперджен), 2:4 – 59 Койву (Паризе)

Колорадо – Нэшвилл – 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 25 Бонино (Йернкрук), 0:2 – 26 Арвидссон (Форсберг), 1:2 – 36 Керфут (Жирар), 1:3 – 37 Йоси (Бонино, Уотсон), 1:4 – 57 Эллис (Экхольм, Йернкрук)

Флорида – Сан-Хосе – 6:2 (1:0, 1:2, 4:0)

Шайбы: 1:0 – 17 Экблад (Ватрано, Барков), 1:1 – 24 Кутюр (Майер, Бернс), 2:1 – 26 Мэтисон (Ватрано, Дадонов), 2:2 – 33 Майер (Павелски, Торнтон), 3:2 – 42 Йэндл (Барков, Юбердо), 4:2 – 42 Трочек (Ватрано), 5:2 – 47 Ватрано (Барков, Дадонов), 6:2 – 59 Бьюгстэд (Сивиур, Гаврилюк)