Миннесота обыграла Финикс в самом результативном матче дня НБА

Игра завершилась со счетом 116:114.

В ночь на понедельник в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись три матча регулярного чемпионата, в самом результативном из которых Миннесота Тимбервулз обыграла Финикс Санс.

Игра завершилась со счетмо 116:114, сообщает официальный сайт лиги.

На протяжении трех четвертей "солнечные" имели минимальной преимущество с разницей в 1-2 очка. Но все перевернула заключительная 12-минутка, в которой хозяева выиграли с разницей в 7 очков.

В составе победителей 31 очко набрал Деррик Роувз, 30 - на счету Карла-Энтони Тоунса.

НБА. Регулярный чемпионат.

20 января

Индиана – Шарлотт 120:95 (34:26, 22:15, 27:30, 37:24)

Миннесота – Финикс 116:114 (29:31, 35:36, 27:29, 25:18)

Сан-Антонио – Клипперс 95:103 (26:38, 27:22, 20:20, 22:23)