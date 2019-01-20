Федерер проиграл 20-летнему греку Циципасу в 1/8 финала Australian Open

Матч продолжался 3 часа 50 минут.

В матче 1/8 финала Australian Open действующий победитель турнира швейцарец Роджер Федерер, посеянный под третьим номером, в четырёх сетах уступил представителю Греции, 15-й ракетке мира Стефаносу Циципасу.

Поединок завершился в четырех сетах победой Циципаса со счётом 6:7 (11:13), 7:6 (7:3), 7:5, 7:6 (7:5), сообщает официальный сайт Australian Open.

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Продолжительность матча составила 3 часа 50 минут. Швейцарский теннисист выполнил 12 эйсов, не ошибался на своей подаче и не сделал ни одного брейка. 20-летний уроженец Афин 20 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 из 3 брейк-пойнтов.

В четвертьфинале соревнований Циципас поборется с испанцем Роберто Баутистой-Агутом.

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. В финале прошлогоднего розыгрыша Федерер обыграл хорвата Марина Чилича. Кроме того, Федерер является одним из рекордсменов Australian Open. Он выигрывал турнир в Австралии шесть раз.