Боец Роман Долидзе из WWFC перешел в UFC

По контракту Роман Долидзе проведет 4 поединка в UFC., а его дебют состоится весной 2019 года.

Украинский боец грузинского происхождения смешанных боевых искусств Роман Долидзе подписал контракт с американским промоушеном Ultimate Fighting Championship.

По контракту Роман Долидзе проведет 4 поединка в UFC. Дебют состоится в марте-апреле 2019 года, сообщили УНИАН в пресс-службе WWFC.

«Благодарю всех, кто поддерживал и верил в меня. Вместе у нас всё получилось!», - поделился своими эмоциями Роман Долидзе на свой странице в Instagram.

«Своим переходом в UFC я открываю дорогу не только для себя, но и для других бойцов лиги WWFC. Несомненно, это значимое событие для лиги WWFC, которая меня вырастила, и многое в меня вложила», отметил Долидзе в интервью после подписания контракта с UFC.

«Переход Романа Долидзе в UFC - это результат сплоченной работы команды промоушена WWFC и правильно выбранной стратегии. Роман всегда прислушался к каждому совету руководства лиги», - прокомментировал переход Романа Долидзе в UFC вице-президент лиги WWFC Денис Перч.

«В прошлом году Роман выложился на 100% и заслужил право биться с лучшими бойцами мира», - прокомментировал переход Романа Долидзе в UFC президент лиги WWFC Владимир Тесля.

Роман Долидзе в профессиональной карьере ММА провел 6 поединков, во всех из них одержал досрочные победы. В июне 2018 года на турнире WWFC 11 стал чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WWFC, нокаутировав во втором раунде бразильца Эдера де Соузу. В декабре 2018 года на турнире WWFC 13 защитил титул, победив техническим нокаутом поляка Михала Пастернака.World Warriors Fighting Championship (WWFC)— международная организация, проводит бои по смешанным боевым искусствам (ММА) среди профессионалов. Главный офис в Киеве, Украина. Основана в 2013 году.