7 очков украинца Михайлюка помогли Лейкерс обыграть Оклахому в НБА

Матч завершился со счетом 138:128.

В ночь на пятницу в Национальной баскетбольной ассоциации Лос-Анджелес Лейкерт с украинцем Святославом Михайлюком в составе противостоял Оклахоме Сити Тандер и одержал победу.

Матч завершился со счетом 138:128, сообщает официальный сайт лиги.

Матч шел "волнами", где каждый период попеременно выигрывала одна из команд с крупным счетом. А по итогам основного времени была зафиксирована ничья. В овертайме же удача улыбнулась Лейкерс, которые выиграли 5-минутку со счетом 16:6.

Украинец Михайлюк провел на площадке 18 минут 39 секунд и набрал за это время 7 очков при показателе полезности "+14".

НБА. Регулярный чемпионат.

17 ноября.

Вашингтон – Нью-Йорк 101:100 (20:30, 33:33, 24:26, 24:11)

Вашингтон: Бил (26 + 9 подборов + 7 потерь), Саторански (14), Ариза (12 + 7 подборов + 7 передач), Брайант (10 + 9 подборов), Грин (3) – старт; Портер (20 + 11 подборов), Деккер (10), Рэндл (4), Браун (2), Маинми (0).

Нью-Йорк: Мудиай (25 + 7 подборов + 5 потерь), Корнет (16 + 5 перехватов), Вонле (13 + 10 подборов), Хардуэй (8), Нокс (5) – старт; Трир (13), Дотсон (13), Робинсон (4), Ниликина (3), Хезоня (0).

Оклахома-Сити – Лейкерс 128:138 ОТ (39:27, 24:40, 33:28, 26:27, 6:16)

ОС: Джордж (27), Уэстбрук (26 + 13 передач), Фергюсон (21), Адамс (17 + 15 подборов), Грант (14)

ЛА: Кузма (32), Зубац (26 + 12 подборов), Болл (18 + 10 передач), Колдуэлл-Поуп (13), Харт (12 + 10 подборов), Ингрэм (8 + 11 передач), Михайлюк (7 + 1 передача + 4 подбора)

Индиана – Филадельфия 96:120 (25:28, 23:26, 23:32, 25:34)

Шарлотт – Сакраменто 114:95 (20:25, 43:25, 20:23, 31:22)

Торонто – Финикс 111:109 (32:20, 25:29, 20:29, 34:31)

Денвер – Чикаго 135:105 (28:30, 33:17, 42:26, 32:32)