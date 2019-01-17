Джокович вышел в третий круг Australian Open, обыграв Цонга

Поединок завершился победой серба в трех сетах.

Первая ракетка мира серб Новак Джокович прошел в третий круг турнира Большого Шлема - Открытого чемпионата Австралии - благодаря уверенной победе над французом Жо-Вильфридом Цонга.

Поединок продолжался 2 часа 12 минут и завершился в трех сетах победой главного фаворита соревнований - 6:3, 7:5, 6:4. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

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На счету Джоковича 11 эйсов, 1 двойная ошибка и 5 брейк-пойнтов из 9. Французский теннисист отметился 10 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и 2 реализованными брейк-пойнтами.

Следующим соперником первой ракетки соревнований станет канадский теннисист Денис Шаповалов (25-й сеянный).

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича.