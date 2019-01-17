"Сан-Хосе" не смог продлить победную серию до восьми игр в НХЛ

Команда уступила Аризоне со счетом 3:6.

В ночь на четверг в Национальной хоккейной лиге "Сан-Хосе Шаркс" не смог продлить победную серию до восьми игр.

Семиматчевая выигрышная серия была самой продолжительной действующей в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

В то же время, соперник "Сан-Хосе" - "Аризона Койотиз" победила в четвертый раз подряд. По 2 (1+1) очка у хозяев набрали Кристиан Фишер и Лоусон Кроуз, а все шесть шайб забросили разные игроки.

"Койотиз" вели со счетом 4:1 к восьмой минуте второго периода. За пять минут до конца третьего "Шаркс" сократили отставание до минимума, но финальный штурм организовать не смогли - за 2:13 до конца был удален Тимо Майер и "Койотиз" два раза поразили пустые ворота.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

16 января.

Оттава – Колорадо – 5:2 (0:0, 3:1, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 22 Ткачак (Дзингел, Тирни), 2:0 – 23 Стоун (Сиси), 3:0 – 29 Дзингел (Дюшен, Шабо), 3:1 – 38 Задоров (Рантанен, Маккиннон), 4:1 – 47 Дюшен (Смит), 4:2 – 56 Маккиннон (Рантанен, Бэрри), 5:2 – 58 Дюшен.

Филадельфия – Бостон – 4:3 (1:2, 2:0, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 4 Пастрняк (Маршанд, Крюг), 0:2 – 9 Цегларик (Крейчи, Дебраск), 1:2 – 12 Линдблум (Проворов, Жиру), 2:2 – 25 Кутюрье (Сэнхайм, Ворачек), 3:2 – 26 Кутюрье (Симмондс, Жиру), 4:2 – 55 Кутюрье (Проворов, Линдблум), 4:3 – 58 Цегларик (Крюг, Маршанд).

Калгари – Баффало – 3:4 ОТ (1:0, 0:1, 2:2, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 19 Годро (Джиордано, Линдхольм), 1:1 – 29 Родригес (Миттлстадт), 2:1 – 46 Ткачак (Годро, Линдхольм), 2:2 – 47 Далин (Айкел, Райнхарт), 2:3 – 50 Маккейб, 3:3 – 51 Хэнифин (Андерссон, Монахан), 3:4 – 61 Айкел (Ристолайнен).

Ванкувер – Эдмонтон – 2:3 Б (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 7 Хайра (Нюджент-Хопкинс), 1:1 – 8 Саттер (Гранлунд, Хаттон), 1:2 – 19 Макдэвид (Нюджент-Хопкинс, Драйзайтль), 2:2 – 29 Гранлунд.

Аризона – Сан-Хосе – 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 2 Крауз (Кемпе), 2:0 – 4 Паник, 2:1 – 6 Лабанк (Браун, Диллон), 3:1 – 25 Фишер (Уил, Любушкин), 4:1 – 27 Экман-Ларссон (Фишер, Келлер), 4:2 – 30 Кэйн (Лабанк), 4:3 – 55 Кутюр (Лабанк, Карлссон), 5:3 – 58 Гальченюк, 6:3 – 59 Арчибальд (Крауз).