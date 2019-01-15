Нью-Джерси обыграл Чикаго в матче с 13 голами в НХЛ

Игра регулярного чемпионата завершилась со счетом 8:5.

В ночь на вторник в Национальной хоккейной лиге "Чикаго" в пятый раз в сезоне пропустил не менее семи шайб и потерпел четвертое подряд поражение.

Игра против Нью-Джерси завершилась со счетом 5:8, сообщает официальный сайт лиги.

В этом сумасшедшем матче дубли у "Девилз" (18-20-7) оформили Кайл Палмиери и Блэйк Коулман, а "Нью-Джерси" впервые после периода 27-31 декабря выиграл дважды подряд в чемпионате.

У "Блэкхокс" (16-23-9) двумя голами и двумя передачами отметился Патрик Кейн, который нанес девять бросков в створ и продлил результативную серию до шести игр. Голкипер "Блэкхокс" Кэм Уорд пропустил шесть шайб с 25 бросков за два периода, а в третьем его заменил Коллин Делиа. Восемь голов в матче были забиты во втором периоде - "Девилз" его выиграли со счетом 5:3. У "Нью-Джерси" без очков остались только два нападающих.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

14 января.

Торонто – Колорадо – 3:6 (0:0, 2:3, 1:3)

Шайбы: 1:0 – 22 Ожиганов (Мэттьюс, Райлли), 2:0 – 23 Капанен (Юнссон), 2:1 – 26 Ландескуг (Бэрри), 2:2 – 29 Рантанен, 2:3 – 34 Седерберг, 3:3 – 46 Марнер (Мэттьюс, Дермотт), 3:4 – 51 Седерберг (Уилсон, Комфер), 3:5 – 57 Калверт, 3:6 – 58 Седерберг (Коул).

Нью-Джерси – Чикаго – 8:5 (1:0, 5:3, 2:2)

Шайбы: 1:0 – 13 Колман, 1:1 – 23 Кэйн (Строум, Тэйвс), 2:1 – 25 Палмиери (Хишир, Ватанен), 3:1 – 28 Палмиери (Зэйджак, Бутчер), 4:1 – 30 Зэйджак (Колман, Вуд), 5:1 – 34 Ватанен (Сиверсон, Братт), 6:1 – 37 Руни (Сени, Стэффорд), 6:2 – 38 Кэйн (Йокихарью), 6:3 – 39 Сибрук (Кэйн), 6:4 – 48 Кагун (Дальстрем), 7:4 – 48 Сени (Заха, Братт), 7:5 – 58 Саад (Кэйн), 8:5 – 59 Колман (Зэйджак).

Филадельфия – Миннесота – 7:4 (2:2, 3:1, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 7 Цукер (Койву, Нидеррайтер), 0:2 – 8 Эрикссон Эк (Хендрикс), 1:2 – 12 ван Римсдайк (Кутюрье, Ворачек), 2:2 – 18 ван Римсдайк (Гудас, Жиру), 2:3 – 22 Фолиньо (Брудин, Э.Стаал), 3:3 – 24 Патрик (Проворов, Лоутон), 4:3 – 35 Патрик (Гостисбеер, Сэнхайм), 5:3 – 39 Симмондс (Патрик, Лоутон), 5:4 – 48 Сутер (Паризе, Э.Стаал), 6:4 – 50 Симмондс (Патрик, Лоутон), 7:4 – 58 ван Римсдайк (Гудас, Жиру).

Вашингтон – Сент-Луис – 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 7 Овечкин (Бойд, Орлов), 1:1 – 23 Барбашев, 1:2 – 25 Данн (Шварц, Тарасенко), 1:3 – 28 Перрон (О′Райлли, Данн), 1:4 – 50 Тарасенко (Пьетранжело, О′Райлли).

Бостон – Монреаль – 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 14 Маршанд (Гжельчик, Бержерон), 1:1 – 18 Галлахер (Дано, Петри), 1:2 – 37 Байрон, 2:2 – 59 Крейчи (Пастрняк, Маршанд), 2:3 – 60 Петри (Доми, Байрон).

Эдмонтон – Баффало – 7:2 (3:2, 2:0, 2:0)

Шайбы: 0:1 – 1 Миттлстадт (Далин, Шири), 1:1 – 2 Кэссиан (Ридер, Бродзяк), 2:1 – 3 Нюджент-Хопкинс (Джонс), 3:1 – 4 Кэссиан (Коскинен, Ридер), 3:2 – 8 Родригес (Ристолайнен, Соботка), 4:2 – 20 Макдэвид, 5:2 – 24 Лучич, 6:2 – 43 Лучич (Ларссон, Нюджент-Хопкинс), 7:2 – 45 Драйзайтль (Нерс, Макдэвид).