Химик обыграл Днепр в матче лидеров Суперлиги, Политехник уступил Одессе

Южненцы укрепили лидерство в чемпионате Украины.

В воскресенье состоялись два поединка украинской баскетбольной Суперлиги. В центральном матче тура южненский "Химик" на выезде обыграл "Днепр", сообщает официальный сайт соревнований.

Команды на равных боролись весь матч, и ни одной из них не удавалось существенно оторваться от противника. Как и в предыдущих матчах этих команд, все решилось на последней минуте. Победный бросок на счету игрока "Химика" Ильи Сидорова. "Днепр" мог вырвать победу, но Александр Мишула в последней атаке не реализовал дальний бросок.

"Химик" во второй раз в сезоне обыграл "Днепр". Южненцы сумели закрепиться на первой строчке турнирной таблицы. "Днепр" остается вторым.

Во втором матче дня харьковский "Политехник" в родных стенах проиграл "Одессе".

Харьковчане сумели выиграть первую четверть, но отдали гостям вторую десятиминутку, уйдя на перерыв с отставанием в -7.

После перерыва "Одесса" продолжила доминировать и увеличила свое преимущество. "Политехник" попытался спасти игру, но одесситы сумели удержать победный счет. Это второе подряд поражение "Политехника" на родном паркете.

Днепр — Химик 74:75 (24:23, 17:23, 18:16, 15:13)

Днепр: Мишула (20), Глебов (10 + 5 подборов + 4 передачи), Закурдаев (9), Шундель (8), Ревзин (8), Сизов (8 + 6 подборов)

Химик: Эдвин (18 + 12 подборов), Джонс (14 + 4 подбора), Павлов (10 + 10 подборов), Антипов (10), Марченко, Сидоров (10 + 6 передач + 6 потерь), Рябчук (9)

Политехник — Одесса 69:84 (19:16, 15:25, 14:20, 21:23)

Политехник: Грэм (24 + 10 подборов), Дэвис (18 + 5 передач + 4 потери), Завадский (12 +10 подборов), Рочняк (12)

Одесса: Беликов (20), Щепкин (18), Хелманис (9), Новиков (8), Прокопенко (8)