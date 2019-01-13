Миннесота победила Нью Орлеан, Чикаго уступил Юте в НБА

"Детройт" победил на выезде "Клипперс".

Накануне состоялись очередные матчи регулярного первенства НБА. О их результатах сообщает официальный сайт турнира. "Орландо" с разницей всего 2 очка обыграл "Бостон" - 105:103. "Миннесота" благодаря рывку в последней четверти сломила сопротивление "Нью Орлеана" - 110:106, а "Майами" был сильнее "Мемфиса" - 112:108. "Клипперс" – "Детройт" 104:109 (24:37, 30:28, 26:25, 24:19) «Клипперс»: Галлинари (23 - 5 потерь), Харрис (11+ 10 подборов), Шай (7), Гортат (4), Брэдли (3) - старт; Скотт (0), Харрелл (21 + 9 подборов + 4 блокшотов), Беверли (3), Уоллес (10), Уильямс (22) «Детройт»: Гриффин (44 + 8 подборов), Драммонд (20 + 21 подборов), Буллок (17 + 7 подборов), Джексон (10), Браун (2) - старт; Луэр (0), Джонсон (2), Кальдерон (5), Гэллоуэй (0), Томас (3), Кеннард (6) «Майами» – «Мемфис» 112:108 (30:34, 33:27, 28:22, 21:25) «Майами»: Уинслоу (26 + 7 подборов), Ричардсон (14 + 9 передач), Адебайо (11 + 10 подборов), Джонсон (7), Макгрудер (3) - старт; Олиник (13), Джонс мл. (11), Джонсон (14), Уэйтерс (3), Уэйд (10) «Мемфис»: Конли (22 + 7 передач), Газоль (15), Джексон (13), Темпл (9), Андерсон (2) - старт; Грин (24 + 11 подборов), Холидэй (2), Каспи (4), Ноа (4), Картер (0), Мак (13) «Орландо» – «Бостон» 105:103 (19:19, 22:32, 31:26, 33:26) «Орландо»: Гордон (28 + 12 подборов - 6 потерь), Фурнье (18), Вучевич (16 + 13 подборов), Айзек (7), Огастин (7) - старт; Айвунду (0), Бирч (4 + 10 подборов + 4 блокшотов), Бриско (0), Росс (25) «Бостон»: Ирвинг (25), Моррис (17 + 8 подборов), Тейтум (16), Смарт (10), Хорфорд (10 + 11 подборов + 4 перехватов) - старт; Тайс (4), Хэйворд (8), Уильямс (0), Розир (0), Браун (13) «Миннесота» – «Нью-Орлеан» 110:106 (27:29, 27:23, 33:37, 23:17) «Миннесота»: Таунс (27 + 27 подборов + 4 блокшотов), Уиггинс (18 + 7 подборов - 5 потерь), Окоги (17), Гибсон (10), Тиг (2 + 10 передач) - старт; Толливер (1), Шарич (14), Денг (5), Дженг (2), Джонс (14) «Нью-Орлеан»: Дэвис (30 + 14 подборов), Холидэй (25 + 7 передач), Рэндл (22 + 11 подборов), Пэйтон (10), Мур (2) - старт; Миротич (9), Миллер (4), Окафор (0), Джексон (4), Фрэйзер (0) «Оклахома-Сити» – «Сан-Антонио» 122:112 (23:31, 28:29, 35:20, 36:32) «Оклахома-Сити»: Уэстбрук (24 + 10 подборов + 7 передач), Джордж (18 + 11 подборов), Адамс (12 + 9 подборов), Грант (12), Фергюсон (8) - старт; Паттерсон (13), Надер (15), Шредер (19 + 4 перехватов), Луваву-Кабарро (0), Диалло (1) «Сан-Антонио»: ДеРозан (18), Олдридж (17 + 9 подборов), Форбс (14), Уайт (8 + 7 подборов), Газоль (2) - старт; Юбенкс (2), Пондекстер (1), Бертанс (9), Каннингем (7), Пелтль (6 + 10 подборов), Миллс (4), Белинелли (24) «Финикс» – «Денвер» 102:93 (31:23, 29:24, 21:22, 21:24) «Финикс»: Эйтон (22 + 13 подборов), Джексон (15), Уоррен (9), Бриджес (5), Мелтон (2 + 10 передач + 4 перехватов) - старт; Холмс (14 + 7 подборов), Убре (26 + 11 подборов), Эйси (1), Окобо (5), Дэниелс (3) «Денвер»: Йокич (23 + 10 подборов), Бизли (21), Мюррэй (12 + 9 подборов), Миллсэп (10 + 11 подборов), Крэйг (2) - старт; Эрнангомес (1), Пламли (6), Моррис (12), Бартон (6) «Юта» – «Чикаго» 110:102 (29:19, 22:34, 30:29, 29:20) «Юта»: Митчелл (34), Инглс (16), Гобер (15 + 16 подборов + 8 передач - 5 потерь), О'Нил (8 + 11 подборов), Фэйворс (8 + 8 подборов) - старт; Краудер (6), Ньянг (0), Корвер (16), Аллен (7) «Чикаго»: ЛаВин (21), Маркканен (16), Хатчисон (11 + 7 подборов), Данн (10 + 8 передач + 6 фолов), Картер (7 + 9 подборов) - старт; Паркер (11 + 7 подборов), Лопес (4), Арчидьяконо (6), Харрисон (5), Селден (11) «Сакраменто» – «Шарлотт» 104:97 (35:29, 22:30, 25:17, 22:21) «Сакраменто»: Хилд (21), Фокс (21 + 7 подборов), Коули-Стайн (12 + 12 подборов), Шамперт (5), Бьелица (3) - старт; Бэгли (11 + 9 подборов), Джайлс (4), Джексон (0), Феррелл (5), Богданович (22) «Шарлотт»: Уокер (31 - 6 потерь), Батюм (13 + 8 подборов), Лэмб (9), Уильямс (6 + 8 подборов), Бийомбо (4 + 10 подборов) - старт; Кидд-Гилкрист (11 + 7 подборов), Бриджес (2), Эрнангомес (3), Грэм (8), Монк (10)

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