Черкасские Мавпы впервые в сезоне баскетбольной Суперлиги Пари-Матч победили дома

Мавпы в домашнем матче принимали на своей площадке Николаев.

Черкасские Мавпы в домашнем матче чемпионата украинской баскетбольной Суперлиги Пари-Матч принимали на своей площадке Николаев.

Игра завершилась со счетом 101:94, сообщает официальный сайт соревнований.

Команды провели равную и результативную первую половину. Хозяева львиную долю очков набирали, атакуя из трехсекудной зоны, набрав к большому перерыву 30 баллов из 48 именно из краски. Николаевцы, в свою очередь, имели преимущество на щитах, за счет чего набирали больше очков второго шанса, но 9 потерь за первую половину не позволили команде Виталия Черния выиграть отрезок до большого перерыва.

В третьей четверти команды обменялись рывками: сначала Обезьяны оторвались на 10-очковую дистанцию, после чего удачный отрезок провели гости, которые сравняли счет перед заключительной четвертью, в которой судьба матча и решилась.

Ключевой отрезок матча лучше провели хозяева, которые, набрав 36 очков за заключительную четверть, сумели все же дожать корабелов и впервые в сезоне победить дома. Команда Максима Михельсона прервала серию из пяти поражений подряд, победив Николаев со счетом 101:94.

В концовке вел за собой черкасы разыгрывающий Брэндон Янг, который стал лучшим игроком матча: в активе американца 26 очков (8/11 двухочковым, 2/3 трехочковых, 4/5 штрафных), 5 передач, 2 подбора и 1 перехват (РЕ +30). У гостей отлично в игру со скамейки вошел Сергей Попов, который набрал 24 очка (4/7 двухочковым, 2/4 трехочковых, 10/10 штрафных), сделал 8 передач и 1 перехват (РЕ +28).

Обезьяны, которые завоевали свою третью победу в сезоне, свой следующий матч проведут 18 января на выезде против Химика, а Николаев 17 января сыграет против харьковского Политехника в Южном.

Суперлига Пари-Матч. Киев, СК Мередиан

Черкасские Мавпы – Николаев 101:94 (26:25, 22:20, 18:23, 35:26)

Обезьяны: Бояркин 4 + 7 передач, Кольченко 10, Арнетт 7 + 5 подборов, Ткаченко 15 + 8 подборов + 2 блок-шота, Чумаков 12 + 5 подборов + 2 блок-шота - старт ; Воевода, Руслов, Коуклі 18 + 5 підбиран, Янг 26 + 5 передач, Никс 9 + 5 подборов

Николаев: Зотов 7 + 5 подборов + 4 передачи, Омоера 13 + 10 подборов + 5 передач, Онуфриев 8, Приймак, Адедиран 18 + 6 подборов - старт; Аникиенко 6, Жуковский, Давидюк 10, Хохоник 4, Попов 24 + 8 передач