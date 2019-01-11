Днепр вышел в лидеры чемпионата Украины по баскетболу

Игра против Одессы завершилась со счетом 90:72.

Днепр уверенно победил Одессу в домашнем поединке регулярного чемпионата баскетбольной Суперлиги Пари-Матч.

Игра завершилась со счетом 90:72, сообщает официальный сайт соревнований.

Первая половина поединка сказалась трехочковыми попаданиям Мішули. В первом случае на старте встречи оно не стало решающим. Зато гости уверенно реализовывали свои атаки, были меткими и захватили преимущество. Хозяева впоследствии выровняли игру и стартовую четверть все же проиграли.

Одесситам удавалось поддерживать положительный для себя счет еще большую часть второй 10-минутки. И под конец четверти хозяева добавили агрессии и перехватили инициативу. После трехочкового Закурдаєва уже Днепр имел 6 очков преимущества. Серия Пустозвонова с двух результативных проходов и одного трехочкового почти выровняла положение. Однако заключительным в четверти стало дальнее попадание Мішули, которое обозначило 4-очковое преимущество Днепра по итогам первой половины.

Интересно, что за это время у команд был абсолютный паритет по реализации трехочковых, а гости не пробивали еще ни одного штрафного. Днепряне же реализовали 8 из 12-ти.

Днепр на таком же подъеме возобновил игру после перерыва, увеличивая при этом давление на соперника за неистовой поддержки трибун. В итоге давление максимально сработал. Одесситы стали много ошибаться и промахиваться. Следовательно Днепр максимально использовал ситуацию и за третью четверть увеличил преимущество еще на 20 очков. Завершил эту удачную для хозяев 10-минутку снова меткий дальний бросок Мішули. Днепр уже по всем основным показателям опережал Одессу.

Гости не нашли в себе ни моральных, ни физических резервов на финишный рывок и хотя бы попытку отыграться. То же хозяева уверенно контролировали ход событий до конца игрового времени.

Днепр одержал 11 победу в 16-ти матчах, вернув лидерство в турнирной таблице.

У хозяев очень полезно сыграл капитан команды Станислав Тимофеенко, в произведении которого дабл-дабл: 17 очков, 11 подборов. Также очень помог Днепру трехочковыми Мішула – реализовал 4 попытки из 6.

Днепр следующий поединок Суперлиги Пари-Матч сыграет за два дня дома – против Химика. Одесса в тот же день будет играть в Харькове.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

Суперлига Пари-Матч

Днепр – Одесса– 90:72 (14:16, 19:13, 35:15, 22:28)

Днепр: Тимофеенко 17 очков, 11 подборов, 3 передачи.

Одесса: Хелманіс 16о, 7пд, 1пр; Беликов 13о, 2пд, 6пр.