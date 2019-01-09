Украинка Калинина прошла во второй круг квалификации Australian Open

Ее соотечественница Катарина Завацкая уступила в первом матче.

Украинская теннисистка, 108-я ракетка мира Ангелина Калинина одержала победу в упорном матче на старте квалификации турнира Grand Slam - Открытого чемпионата Австралии.

Как сообщает btu.org.ua, украинке понадобилось более 2 часов, чтобы оформить путевку во второй отборочный круг в матче с итальянкой Мартиной Ди Джузеппе.

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В решающем третьем сете девушки дважды обменивались брейками, а в десятом гейме Калинина отыгралась с матчбола. После этого Ангелина победила соперницу на тайбрейке.

В то же время Катарина Завацкая, занимающая 182-ю строчку в рейтинге WTA, уступила в первом туре квалификации в игре против Оливии Роговской из Австралии.

В первом сете украинка потеряла три гейма на подаче. Во второй партии Завацкая вышла вперед с брейком (3-2), но не удержала преимущество в счете. Для Завацкой это всего лишь второе выступление в квалификации турнира Большого Шлема в карьере.

Квалификация Australian Open. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) - Мартина Ди Джузеппе (Италия) 6-4, 2-6, 7-6 (10-5)

Катарина Завацкая (Украина) - Оливия Роговска (Австралия) 1-6, 4-6

Во втором раунде квалификации Ангелина Калинина сыграет со 179-й ракеткой мира Джейми Лёб из США. Для теннисисток это будет первый очный поединок.