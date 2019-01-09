Тампа победила Коламбус, Вашингтон сильнее Филадельфии в НХЛ

Состоялись матчи регулярного турнира Национальной хоккейной лиги.

Накануне состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Вегас" обыграл "Рейнджерс", а "Вашингтон" одолел "Филадельфию", сообщает официальный сайт соревнований. Бостон – Миннесота – 4:0 (3:0, 1:0, 0:0) Шайбы: 1:0 – 5 Хейнен (Крюг, Мур), 2:0 – 11 Маршанд (Мур, Бержерон), 3:0 – 19 Дебраск (Маршанд, Бержерон), 4:0 – 26 Бержерон (Крюг, Маршанд). Баффало – Нью-Джерси – 5:1 (0:1, 5:0, 0:0) Шайбы: 0:1 – 1 Колман (Зэйджак, Вуд), 1:1 – 21 Скиннер (Томпсон), 2:1 – 24 Смит (Окпосо, Ларссон), 3:1 – 30 Миттлстадт (Далин, Богосян), 4:1 – 36 Маккейб (Соботка, Родригес), 5:1 – 37 Пайлат (Ристолайнен, Шири). Айлендерс – Каролина – 3:4 (1:2, 0:0, 2:2) Шайбы: 1:0 – 13 Нелсон, 1:1 – 15 Мяэналанен (Фогеле, Раск), 1:2 – 19 Маккегг (ван Римсдайк, Ферланд), 2:2 – 44 Тэйвс (Нелсон, Ли), 2:3 – 57 Уильямс (Маккегг), 2:4 – 58 Слэвин (Раск, Хэмилтон), 3:4 – 59 Нелсон. Питтсбург – Флорида – 5:1 (2:0, 2:1, 1:0) Шайбы: 1:0 – 1 Пирсон (Петтерссон, Хернквист), 2:0 – 3 Раст (Кросби, Генцел), 3:0 – 23 Раст (Думулин, Каллен), 4:0 – 28 Шейэн, 4:1 – 39 Барков (Дадонов, Экблад), 5:1 – 53 Кросби (Петтерссон, Малкин). Вашингтон – Филадельфия – 5:3 (1:1, 3:0, 1:2) Шайбы: 1:0 – 4 Уилсон (Врана), 1:1 – 9 Ворачек (Линдблум), 2:1 – 29 Оши (Карлсон, Эллер), 3:1 – 31 Врана, 4:1 – 35 Врана (Карлсон, Бойд), 4:2 – 56 Симмондс (Кутюрье, Ворачек), 4:3 – 59 Жиру (Кутюрье, Ворачек), 5:3 – 59 Оши. Детройт – Монреаль – 2:3 (0:0, 1:2, 1:1) Шайбы: 0:1 – 20 Галлахер (Дано, Татар), 0:2 – 21 Армия (Джорди Бенн, Доми), 1:2 – 26 Атанасиу (Гленденинг), 1:3 – 40 Петри (Татар), 2:3 – 44 Атанасиу (Нюквист, Манта). Тампа-Бэй – Коламбус – 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) Шайбы: 1:0 – 15 Жозеф (Сергачев), 2:0 – 16 Пойнт (Джонсон, Кучеров), 3:0 – 46 Кучеров (Пойнт, Джонсон), 4:0 – 48 Пойнт (Сергачев). Сент-Луис – Даллас – 1:3 (0:1, 1:2, 0:0) Шайбы: 0:1 – 11 Сегин (Радулов, Клингберг), 0:2 – 21 Клингберг (Сегин, Радулов), 0:3 – 26 Сегин (Полак, Хейсканен), 1:3 – 26 Перрон (Гуннарссон, Пьетранжело). Виннипег – Колорадо – 7:4 (2:1, 2:2, 3:1) Шайбы: 1:0 – 3 Перро (Куликов, Танев), 2:0 – 13 Коннор (Труба, Уилер), 2:1 – 16 Ландескуг (Маккиннон, Бэрри), 3:1 – 23 Уилер (Труба, Шайфли), 4:1 – 26 Литтл (Моррисси, Майерс), 4:2 – 36 Седерберг (Джонсон, Калверт), 4:3 – 37 Грейвс (Седерберг, Рантанен), 5:3 – 43 Копп (Майерс, Лемье), 6:3 – 51 Шайфли (Уилер), 6:4 – 56 Ландескуг (Бэрри, Маккиннон), 7:4 – 58 Труба (Шайфли, Уилер). Вегас – Рейнджерс – 4:2 (1:0, 2:0, 1:2) Шайбы: 1:0 – 16 Икин (Меррилл, Так), 2:0 – 27 Пирри (Шмидт, Пачиоретти), 3:0 – 38 Маршессо, 3:1 – 51 Зибанежад (Крайдер, Зукарелло-Асен), 4:1 – 58 Карпентер (Штястны, Бельмар), 4:2 – 59 Фаст (Нивс, Веси). Сан-Хосе – Эдмонтон – 7:2 (3:1, 2:1, 2:0) Шайбы: 1:0 – 6 Кэйн (Карлссон, Гертл), 2:0 – 12 Серенсен, 2:1 – 14 Чейссон (Нерс, Макдэвид), 3:1 – 15 Донской (Гудроу, Хеед), 4:1 – 26 Кэйн (Майер, Бернс), 4:2 – 30 Лучич (Пулюярви, Нюджент-Хопкинс), 5:2 – 35 Бернс (Майер, Карлссон), 6:2 – 41 Торнтон (Радил, Диллон), 7:2 – 50 Донской (Карлссон, Кэйн).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter