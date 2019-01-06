Цуренко: я почти выиграла финал, поэтому разочарована собой (видео)

Украинка Леся Цуренко в Брисбене была очень близка к победе в первом для нее финале турнира такого уровня.

Украинская теннисистка Леся Цуренко подвела итоги финального матча против Каролины Плишковой на турнире серии Premier в Брисбене, который состоялся сегодня.

«Сегодня я разочарована собой, но в целом довольна своим выступлением на турнире. Для меня это был первый финал турнира такого уровня. Надеюсь, следующий будет более успешным. Я почти выиграла его», - сообщила украинка на послематчевой пресс-конференции, которую цитирует страница WTA в Facebook.

Читайте такжеЦуренко из-за травмы в третьем сете проиграла финал турнира в Брисбене

Напомним, что украинка выиграла первый сет со счетом 6:4 и вела во втором 5:3, но соперница смогла перехватить инициативу и победить 7:5. В начале решающего сета Цуренко получила травму, и он в результате закончился в пользу чешки — 6:2.

Интересно, что Цуренко проиграла первый финал в своей карьере.

Успешное выступление в Брисбене позволит Цуренко занять 24-е место в рейтинге WTA, что станет лучшим результатом в карьере украинки.

Украинка завтра стартует на турнире WTA в Сиднее. В первом круге она встретится с сегодняшней соперницей.