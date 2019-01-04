Камбек в третьем периоде не помог Ледяным Волкам обыграть Белый Барс в матче УХЛ

Команда из Белой Церкви победила - 4:3.

В пятницу, 4 января, в Киеве прошел поединок регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором «Ледяные Волки» принимали белоцерковский «Белый Барс».

Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу команды из Белой Церкви, сообщает официальный сайт турнира.

В первом периоде соперники обменялись голами. Во 2-й двадцатиминутке "Белый Барс" впервые в этом матче вышел вперед, а в начале третьего периода ушел в отрыв - 1:3.

Однако затем "Волки" проявили характер - две шайбы подряд забросил в ворота гостей Алексей Овчинников, а в целом в его активе хет-трик.

За 5 минут до завершения 3-го периода нашелся свой герой и в составе "Барса" - Владислав Куцевич также забросил свою третью шайбу в поединке и установил счет 4:3 в пользу гостей.

"Ледяные Волки" - "Белый Барс" - 3:4 (1:1, 0:1, 2:2)

"Белый Барс" набрал 27 очков, закрепившись на 4-м месте в турнирной таблице.