Айлендерс обыграли Чикаго, Миннесота одолела Торонто в НХЛ

Состоялись матчи регулярного первенства.

Накануне состоялись очередные матчи в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Айлендерс" обыграли "Чикаго" со счетом 3:2 в овертайме, "Миннесота" одолела "Торонто", забросив решающую шайбу в третьем периоде. Торонто – Миннесота – 3:4 (2:1, 1:2, 0:1) Шайбы: 1:0 – 1 Марнер (Таварес, Браун), 2:0 – 5 Марнер (Хэйнси, Таварес), 2:1 – 9 Койл (Сперджен, Канин), 2:2 – 25 Койву (Паризе, Сперджен), 3:2 – 28 В. Нюландер (Дермотт, Мэттьюс), 3:3 – 29 Сперджен (Нидеррайтер, Гринуэй), 3:4 – 44 Паризе (Койл) Филадельфия – Каролина – 3:5 (0:0, 0:3, 3:2) Шайбы: 0:1 – 21 Хэмилтон (Макгинн, Терявяйнен), 0:2 – 23 Уильямс (Хэмилтон, Ахо), 0:3 – 37 Терявяйнен (Ферланд, Ахо), 0:4 – 45 Фогеле (де Хаан, Фолк), 1:4 – 46 Симмондс (Жиру, Ворачек), 2:4 – 47 Кутюрье (Конекны, Жиру), 3:4 – 50 ван Римсдайк (Гостисбеер, Ворачек), 3:5 – 55 Терявяйнен Баффало – Флорида – 4:3 (2:0, 0:1, 2:2) Шайбы: 1:0 – 4 Скиннер (Райнхарт), 2:0 – 7 Томпсон (Шири, Соботка), 2:1 – 33 Ватрано (Сивиур), 3:1 – 41 Райнхарт (Богосян, Пайлат), 3:2 – 52 Хоффман (Юбердо, Барков), 4:2 – 56 Скиннер, 4:3 – 58 Барков (Экблад, Йэндл) Бостон – Калгари – 6:4 (2:1, 1:1, 3:2) Шайбы: 0:1 – 7 Фролик (Янковски), 1:1 – 9 Мур (Форсбакка-Карлссон, Гжельчик), 2:1 – 14 Дебраск (Донато, Крейчи), 3:1 – 21 Маршанд (Бержерон, Крюг), 3:2 – 21 Линдхольм (Хэнифин, Годро), 4:2 – 40 Пастрняк (Галак, Крюг), 4:3 – 49 Годро (Хэнифин, Монахан), 5:3 – 53 Дебраск (Крейчи), 5:4 – 56 Баклунд (Андерссон, Джиордано), 6:4 – 58 Маршанд (Бержерон, Пастрняк) Монреаль – Ванкувер – 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) Шайбы: 1:0 – 11 Джорди Бенн (Армия, Котканиеми), 2:0 – 28 Друэн (Доми) Айлендерс – Чикаго – 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1) Шайбы: 0:1 – 3 Кагун (Кит, Саад), 1:1 – 6 Барзэл (Бойчак, Бовилье), 2:1 – 38 Барзэл (Ли, Ледди), 2:2 – 45 Кэйн (Тэйвс, Густафссон), 3:2 – 61 Тэйвс (Нелсон, Бэйли) Сент-Луис – Вашингтон – 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) Шайбы: 1:0 – 4 Томас (Шварц, Бортуццо), 1:1 – 15 Овечкин (Карлсон, Кемпни), 1:2 – 23 Коннолли (Кемпни, Эллер), 2:2 – 32 Парайко (Перрон, О′Райлли), 3:2 – 36 Сундквист (Пьетранжело, Барбашев), 4:2 – 45 Пьетранжело (О′Райлли, Перрон), 5:2 – 51 Бозак Лос-Анджелес – Тампа-Бэй – 2:6 (0:3, 1:2, 1:1) Шайбы: 0:1 – 6 Кучеров (Джонсон, Стэмкос), 0:2 – 7 Пойнт (Кучеров, Стэмкос), 0:3 – 14 Кэллахан, 0:4 – 20 Макдона (Кучеров, Пойнт), 1:4 – 27 Вагнер, 1:5 – 37 Стэмкос (Хедман, Кучеров), 1:6 – 50 Жозеф (Кэллахан), 2:6 – 57 Даути (Браун, Копитар)

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