Украинка Цуренко вышла в полуфинал турнира WTA в Брисбене

Ее соперницей в полуфинале будет японка Наоми Осака.

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко одержала победу в четвертьфинале теннисного турнира серии WTA Premiere в австралийском Брисбене.

Цуренко, которая занимает 27-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, обыграла соперницу из Эстонии Анетт Контавейт, которая имеет 20-й номер рейтинга.

Матч продолжался ровно полтора часа и завершился победой украинки в двух партиях - 7:5, 6:3, сообщает официальный сайт WTA.

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Переломным отрезком поединка оказалась концовка первого сета, когда эстонская теннисистка не сумела реализовать два своих сетбола. Цуренко в результате не только вернула брейк, но затем, взяв игру под свой контроль, выиграла оставшиеся геймы. 7:5.

Вторую партию украинская теннисистка сразу же начала с успешной игры на чужой подаче и до конца встречи не упускала инициативу из рук.

Таким образом, Леся Цуренко прошла в 1/2 финала, где ее соперницей будет японка Наоми Осака, на данный момент занимающая 5-е место в мировом рейтинге. Полуфинальная встреча между молодой японкой и Лесей Цуренко пройдет в субботу.

Выход в 1/2 финала в Брисбене гарантирует Цуренко прогресс в рейтинге WTA и новый личный рекорд в следующий понедельник (Леся впервые войдет в топ-25). Прошлый сезон украинка завершила на 27-м месте, а её лучший результат - 26-я строчка.

Как сообщал УНИАН, первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла в своем первом же матче на турнире в Брисбене.