Дабл-дабл украинца Леня не помог Атланте победить Вашингтон, Лейкерс уступили Оклахоме в НБА

"Майами" на выезде обыграли "Кливленд".

Накануне состоялись очередные поединки регулярного чемпионата НБА. Украинский центровой "Атланты" Алексей Лень сыграл в матче против "Вашингтон Уизардс" (98:114).

Украинец провел на паркете 27 с половиной минут. За это время он набрал 24 очка и стал самым результативным игроком своей команды. Украинец реализовал 10 из 16 двухочковых бросков (62,5%), 1 из 2 штрафных (50%) и 1 из 3 трехочковых (33,3%).

Кроме того, Лень совершил 11 подборов, сделал 3 блок-шота. Рейтинг эффективности Алексея составил -6. Интересно, что это уже пятый дабл-дабл центрового за "Атланту".

В то же время украинский легионер "Лос-Анджелес Лейкерс" Святослав Михайлюк сыграл в матче регулярного чемпионата НБА против "Оклахомы" (100:107). Украинец провел на паркете 7 минут и за это время успел набрать 5 очков. Святослав реализовал 2 из 3 двухочковых бросков (66,6%) и 1 из 2 штрафных (50%).

Кроме того, Михайлюк совершил 1 подбор и 1 потерю. Рейтинг эффективности защитника составил -6.

Вашингтон — Атланта 114:98 (35:29, 29:24, 24:31, 26:14)

Вашингтон: Бил (24 + 6 передач + 3 потери), Грин (22 + 6 подборов + 6 передач), Брайант (16 + 15 подборов), Саторанский (14 + 11 подборов + 7 передач), Ариза (12 + 5 подборов), Портер (9), Деккер (8)

Атланта: Лень (24 + 11 подборов + 3 блок-шота), Коллинз (21 + 8 подборов), Хаертер (12 + 5 передач), Бембри (11 + 7 подборов), Лин (8 + 5 передач + 3 перехвата), Хэмилтон (8 + 7 подборов)

Лос-Анджелес Лейкерс — Оклахома-Сити 100:107 (25:25, 32:34, 25:19, 18:29)

Лейкерс: Колдуэлл-Поуп (25), Ингрэм (17 + 11 подборов + 5 передач + 4 потери), Макги (15 + 8 подборов + 4 блок-шота), Харт (13 + 15 подборов), Зубац (8)

Оклахома: Джордж (37 + 4 перехвата), Адамс (14 + 15 подборов), Уэстбрук (14 + 16 подборов + 10 передач + 4 потери), Грант (13 + 7 подборов), Шредер (10 + 7 подборов + 6 передач + 4 потери), Надер (10)

Кливленд — Майами 92:117 (23:22, 20:36, 30:35, 19:24)

Кливленд: Томпсон (14), Худ (13), Секстон (12), Кларксон (11 + 5 передач), Осман (9), Беркс (9), Джонс (9)

Майами: Ричардсон (24 + 5 передач), Тайлер Джонсон (16), Джонс (13 + 7 подборов), Джеймс Джонсон (11), Уинслоу (11 + 7 передач), Олиник (10 + 6 подборов), Макгрудер (10), Уайтсайд (8 + 12 подборов), Адебайо (8 + 5 подборов + 5 передач)

Шарлотт — Даллас 84:122 (26:42, 15:23, 24:29, 19:28)

Шарлотт: Уокер (11 + 5 передач), Бийомбо (10 + 7 подборов), Уильямс (10), Грэм (10), Батюм (8 + 5 подборов), Бриджес (8 + 5 подборов)

Даллас: Дончич (18 + 10 подборов), Смит (18 + 7 передач), Барнс (17), Пауэлл (15 + 8 подборов), Мэттьюз (11), Джордан (8 + 13 подборов), Клебер (8)

Бруклин — Новый Орлеан 126:121 (39:29, 34:29, 32:29, 21:34)

Бруклин: Расселл (22 + 5 подборов + 13 передач), Харрис (21), Кэрролл (19 + 6 подборов), Динуидди (18), Напьер (12), Аллен (10 + 11 подборов), Куруц (10), Дадли (8)

Новый Орлеан: Дэвис (34 + 26 подборов + 3 блок-шота), Пэйтон (25 + 7 передач), Рэндл (21), Холидэй (20), Мур (16)

Бостон — Миннесота 115:102 (25:21, 35:21, 27:39, 28:21)

Бостон: Хэйворд (35 + 5 передач), Розир (16 + 5 передач), Хорворд (15 + 5 подборов), Моррис (12), Браун (10 + 5 подборов), Тайс (8), Тейтум (8)

Миннесота: Уиггинс (31), Таунс (28 + 12 подборов + 7 передач), Джонс (14 + 9 передач), Толливер (9), Гибсон (8 + 5 подборов)

Чикаго — Орландо 84:112 (16:32, 29:30, 17:28, 22:22)

Чикаго: Лавин (16), Маркканен (14 + 6 подборов), Данн (14 + 3 перехвата), Харрисон (11 + 3 перехвата), Блэйкни (11)

Орландо: Вучевич (22 + 12 подборов + 3 блок-шота), Гордон (18 + 7 подборов + 9 передач), Росс (15 + 6 подборов), Фурнье (13 + 7 передач), Аугустин (10 + 6 передач), Бамба (10 + 5 подборов + 3 блок-шота)

Мемфис — Детройт 94:101 (24:26, 31:25, 12:21, 27:29)

Мемфис: Джексон (26 + 10 подборов), Андерсон (15 + 5 подборов), Газоль (11 + 7 подборов), Грин (8 + 7 подборов), Мак (8 + 6 передач)

Детройт: Гриффин (26 + 8 подборов + 7 передач), Джексон (16 + 7 подборов + 5 передач), Баллок (13), Кеннард (13 + 5 подборов), Драммонд (11 + 10 подборов), Галлоуэй (11)

Финикс — Филадельфия 127:132 (32:44, 17:28, 38:32, 40:28)

Финикс: Букер (37 + 8 передач), Эйтон (18 + 11 подборов), Джексон (16 + 6 подборов), Холмс (13), Мелтон (10), Обри (9), Окобо (9)

Филадельфия: Эмбиид (42 + 18 подборов), Симмонс (29 + 6 подборов), Редик (27), Коркмаз (10), Джексон (8)