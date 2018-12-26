Роман Долидзе признан лучшим бойцом года WWFC

В Киеве состоялось вручение премий WWFC AWARDS 2018.

Во вторник, 25 декабря, состоялась первая церемония награждения спортсменов WWFC AWARDS 2018.

Главным событием вечера стало вручение премий лучшим бойцам лиги WWFC. Обладателей призов определяли по итогам голосования среди фанатов ММА, сообщили УНИАН организаторы мероприятия.

Обладательницей статуэтки WWFC AWARDS 2018 стала Алёна Рассохина, победившая в номинации «Лучший сабмишен года». Победу в номинации «Прорыв года» одержал действующий чемпион WWFC в наилегчайшем весе Теймур Рагимов. А любимая зрительская номинация «Нокаут года» ушла в актив Кириллу Горобцу. Победителем голосования в номинации «Бой года» стало упорное 25-минутное противостояние украинского чемпиона мира WWFC в среднем весе Сергея Гузева и опытного бразильца Вагнера Силвы на турнире WWFC 11. Главная награда - «Лучшему бойцу года» - досталась грузинскому одесситу Роману Долидзе. Наконец, за «Призом зрительских симпатий» на сцену поднялась бывшая чемпионка WWFC в минимальном весе Светлана Гоцык.

Также в ходе церемонии были отмечены выдающиеся достижения юной украинской дзюдоистки Дарьи Белодед, которую наградили специальной номинацией «Рекорд года». 17-летняя Дарья Белодед стала самой молодой чемпионкой мира по дзюдо в истории. Кроме этого, в 2018-м году спортсменка выиграла юниорский чемпионат мира и одержала победу на Кубке Европы, турнирах серии Grand Prix и серии Grand Slam. Это позволило Дарье Белодед возглавить список сильнейших дзюдоисток мира в весовой категории до 48 килограмм по версии Международной федерации дзюдо.

Со сцены зрителей развлекали пара ведущих: шоумен Сергей Притула и Мисс Украина 2016 Александра Кучеренко, а также артисты Полиграф ШарикOFF, Yarmak, MamaRika и дуэт C'ROPE.

Организаторы обещают сделать мероприятие ежегодным и награждать лучших спортсменов по итогам голосования.